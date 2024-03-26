الثلاثاء 26 مارس 2024
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محافظات

محافظ سوهاج يتابع انتظام سير العمل بمواقف السيارات ومحطات الوقود

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، واللجان المشكلة بالديوان العام، انتظام سير العمل بمواقف سيارات الأجرة والسرفيس، ومحطات الوقود، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، عقب تفعيل قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ، بتحريك سعر السولار والبنزين.

واطمأن المحافظ على انتظام حركة نقل الركاب، والعمل داخل المواقف ومحطات الوقود، دون أي معوقات، مشددا على المتابعة المستمرة على مدار الساعة، والتأكد من الالتزام بالمسارات المقررة، والتعريفة المحددة، دون أي زيادات أو استغلال للمواطنين، ووضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على السيارات، ومداخل المواقف بشكل واضح، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، والمرور الدوري على كافة المواقف ومحطات الوقود.

ودعا "الفقي" المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات لتطبيق التعريفة الجديدة على الأرقام المعلنة، وهي الخط الساخن 114، ورقم غرفة العمليات بالمحافظة ( 4608073/093)، ورقم واتس آب إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة (01225487733)، ورقم غرفة عمليات مرور سوهاج  (2130134/093)، ورقم إدارة المواقف بالمحافظة ( 01123388360)، بالإضافة إلى مبادرة "صوتك مسموع" الخط الساخن " 15330 "، ورقم الواتس آب 01200353111؛ ورقم الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، بشأن المتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على جميع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بنطاق المحافظة، عقب تفعيل قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول، بتحريك سعر السولار والبنزين، تفقد اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام ، مواقف السيارات بنطاق "طما، وطهطا، والمراغة"، يرافقه رؤساء الوحدات المحلية، ومسئولو إدارات المرور والمواقف.

وتابع السكرتير العام سير العمل وانتظام حركة نقل الركاب، واطمأن على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، ووضع ملصقات بالتعريفة الجديدة بحجم كبير وواضح في مداخل ومخارج المواقف، وكذلك أرقام استقبال الشكاوى الداخلية لإدارة خدمة المواطنين، والأزمات، والمواقف، بديوان عام المحافظة، وأرقام منظومة الشكاوى الحكومية، وصوتك مسموع".

واستمع "عبد الجابر" إلى عدد من الركاب والسائقين، مؤكدا ضرورة الالتزام التام بالتعريفة المقررة، وعدم استغلال المواطنين، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج الوحدات المحلية بديوان عام المحافظة بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود حركه نقل الركاب

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