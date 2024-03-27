رفع كفاءة 15 شارعًا بحى غرب سوهاج بتكلفة 4 ملايين جنيه (صور)

تفقد الدكتور أحمد الشطوري، رئيس حي غرب سوهاج، أعمال رفع كفاءة وتطوير عدد 15 شارعا بفرعيات منطقة الجوازات من خلال تركيب بلاط إنترلوك بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية، بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة رفع كفاءة الشوارع الفرعية وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق.



وأوضح الشطوري، أن أعمال التطوير جاءت عقب الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير وتركيب بلاط انترلوك بعدد ١١ شارعا بفرعيات شارع الجارحي و٤ شوارع فرعية بمنطقة الشهيد عبد المنعم رياض.



وأفاد رئيس الحي بأن تلك الأعمال التي تتم على أرض الواقع ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر للخطة الاستثمارية لحي غرب سوهاج بإجمالي تكلفة 4 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن تلك الأعمال جاءت من أجل النهوض بالشوارع الفرعية ورفع المستوى الجمالي بالشوارع والحارات، وأن أعمال المتابعة مستمرة.

على الجانب الآخر، قامت الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشن حملة نظافة مكبرة لرفع كفاءة الشوارع والمناطق الواقعة فى نطاق الحى.

وقام أحمد الشطوري، رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بالإشراف والمتابعة على أعمال وحملات النظافة بجميع قطاعات حي غرب والتي تتم على مدار الأسبوع الجارى وتشمل جميع المناطق وتم تقسيمها الى قطاعات.

وأوضح الشطورى أن حملة اليوم تم تقسيمها إلى قطاعات حيث شمل قطاع المخبز الألي ومنطقة الشهيد وشارع السيالة وحوض التلاتين وطريق كورنيش ترعة نجع حمادي.

وشمل قطاع البحر المدينة الطبية ومدينة العرائس ونجع مطرود ونجع مصلح وشارع البحر ونفق نبيل فراج، وشمل قطاع المحطة شارع الجرجاوية الرئيسي والخلفي ومنطقة المحطة والقيسارية والعارف والقطب والغياتية، كما شمل قطاع غرب منطقة غرب الكوبري والعمري وراشد والحويني.

وذكر الشطوري أنه قد تم كنس الشوارع ورفع القمامة وتفريغ الحاويات بجميع قطاعات الحي وقد تم رفع 185 طن قمامة تقريبا من قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.



رئيس حى غرب وفريق العمل

رئيس حى غرب وفريق العمل

رئيس حى غرب وفريق العمل

رئيس حى غرب وفريق العمل