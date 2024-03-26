الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"التحالف الوطني" يوزع 8000 كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

بدأت جمعية الأورمان أحد اعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج،  في توزيع عدد 8000 كرتونة مواد غذائية على 8000 أسرة ضمن الاسر الأولى بالرعاية.

و تم حتى الآن التوزيع بقرى بناويط وبني هلال والبارود بمركز المراغة، وقرى عنيبس ونزة المحزمين والطليحات بمركز جهينة، وقرى السمطا وبرخيل والحرجة بمركز البلينا.

العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة وتشبيكا بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية

وأكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة وتشبيكا بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع  شمل 100 ألف كرتونة مواد غذائية بقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

 وأشار الى أن جمعية الأورمان بدأت في نشاطها الخيري الموسمي في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التى كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا وبخاصة القرى الأكثر احتياجا.

جمعية الأورمان الرعاية الاجتماعية الأسر الأولى بالرعاية القرى المصرية للاتصالات كرتونة اللواء ممدوح شعبان

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