الإثنين 25 مارس 2024
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محافظات

قدم الشكر للرئيس السيسي

محافظ سوهاج: صندوق تحيا مصر أسعد 4 آلاف طالب في رمضان (صور)

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

افتتح د.حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، معرض "دكان الفرحة" الذي نظمه صندوق "تحيا مصر" بمركز المؤتمرات الدولي بمقر الجامعة الجديد، وذلك للطلاب الأولى بالرعاية بهدف إتاحة الفرصة لأكثر من 4 آلاف طالب وطالبة بالجامعة ممن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، اختيار ما يناسبهم بحرية تامة وبدون مقابل.

وثمّن “النعماني” ما تطلقه الدولة المصرية من مبادرات بقيادة الرئيس السيسي لدعم الطلاب والأسر الاولي بالرعاية والأكثر احتياجًا وتخفيف العبء عن كاهلهم، منها حملة صندوق تحيا مصر لتوفير مليوني قطعة ملابس، والتي تعد أكبر حملة كساء ينظمها الصندوق لرعاية طلاب الجامعات الحكومية المصرية تحت عنوان "دكان الفرحة 2 مليون فرحة، وادخال البهجة والسعادة بينهم والتي يتم تنظيمها بالجامعة للعام الرابع، موجهًا الشكر لصندوق تحيا مصر وجميع القائمين علي تنفيذ هذه المبادرة بجامعة بسوهاج.

وأوضح مسؤول صندوق تحيا مصر أن المعرض يوفر 20 ألف قطعة ملابس جديدة ولكل طالب وطالبة حق اختيار 5 قطع مختلفة من بين المعروضات مجانًا، ويستمر المعرض علي مدار ٣ ايام، حيث تم تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء للطالبات، ويوم الاربعاء للطلاب.

على هامش المعرض، التقى د.حسان النعماني، بالطلاب مناشدهم بالاستفادة من ماتقدمه الدولة المصرية  لهم، من مختلف المعروضات المجانية، كما أعرب الطلاب عن سعادتهم بفعاليات المعرض والتي تأتي تزامنًا مع عيد الفطر لادخال البهجة والسرور عليهم.

شارك في الافتتاح  كلًا من د.عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمّيه البيئة، د.علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر اللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي ومسئولي صندوق تحيا مصر وعدد من العمداء والوكلاء واعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

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حسان النعماني سوهاج دكان الفرحة السيسي حملة كساء سعادتهم

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