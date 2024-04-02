الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محافظات

نائب محافظ سوهاج: الرئيس السيسي ركٌز على بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطن

الدكتور أحمد سامى
الدكتور أحمد سامى القاضى

بالتزامن مع حلف اليمين الدستورية المقرر له غدا بتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لبدء توليه ولاية جديدة بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية وجه عدد من المسئولين والشباب والمواطنين رسال شكر وحب ودعم له ساردين عدد من الانجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية وتمنياتهم له بالتوفيق خلال الفترة المقبلة.

 

من جانبه، وجه الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج رساله شكر وتقدير لفخامة الرئيس لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على كل الجهود التي يبذلها والتي تركز على بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري، وذلك بالتزامن مع قيام السيد الرئيس بحلف اليمين الدستورية أمام البرلمان لقيادة مصر فى ولاية جديدة.

وقال نائب محافظ سوهاج فى حديثه ل" الدستور" أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى أوفت بوعودها في التمكين السياسي للشباب من خلال "تجربة نواب المحافظين" والتي أشرف وأفتخر بأنني أحد المحظوظين ممن وقع عليهم الاختيار لأصبح نائبا لمحافظ سوهاج بعد أن كنت أعمل بالقطاع المصرفي بأحد بنوك القطاع الخاص".

 وتابع: كما أشكر فخامة الرئيس أيضا على إطلاقه "للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP  والذى تشرفت أن أكون خريج الدفعة الأولى منه، وكذلك إنشاء الأكاديمية الوطنية التدريب NTA وإطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة" وغيرها من الإنجازات العديدة.

وأضاف نائب محافظ سوهاج نسال الله أن يعين الرئيس ويقويه للاستمرار فى مسيرة البناء ودفع عجلة التنمية التى بدأها سيادته منذ تولى زمام الامور ونحن نثق فى قدراته على تحقيق ذلك.

واختتم القاضى حديثه " ادعو الله ان يوفق فخامة الرئيس ويعينه ويقويه الفترة القادمة إن شاء الله والتي أعتقد أنها سوف تشهد حالة من الإستقرار والأمان والتطوير وتحقيق العديد من الإنجازات.

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