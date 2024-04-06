محافظ سوهاج يشهد فعاليات ختام الدورة الرمضانية بمركز شباب الصلعا

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، فعاليات ختام الدورة الرمضانية كرة قدم خماسي بمركز شباب قرية الصلعا، التابعة لمركز سوهاج، بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والمستشار أحمد الجرف رئيس مجلس إدارة مركز شباب الصلعا، ولفيف من أهالي وأبناء قرية الصلعا، والقرى المجاورة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، وتلاوة أيات من القرآن الكريم، أعقبها فيلم تسجيلي عن أبرز الأنشطة بمركز شباب الصلعا، ثم المباراة النهائية للدورة الرمضانية فى كرة القدم الخماسي بين فريقي " الطواحين، ونجوم إمام "، والتى انتهت بفوز فريق الطواحين بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، واختتمت الفعاليات بقيام السيد المحافظ بتكريم الفرق الفائزة فى الدورة، ومنحهم الجوائز والكؤوس.

وهنأ محافظ سوهاج الفرق الفائزة، معبرا عن سعادته بالتواجد وسط أهالي قرية الصلعا والمشاركة في هذه الأمسية الرياضية الرائعة، مشيدا بالتنظيم الرائع للدورة.

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ومن جانبه، قال محمد شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الدورة الرمضانية للمركز هذا العام شهدت مشاركة 32 فريقًا، منهم 27 فريقًا من القرى المجاورة لقرية الصلعا. وأشار إلى أن الفعاليات اتسمت بالروح الرياضية وحسن التنظيم، موجهًا الشكر للسيد المحافظ على حضوره ودعمه الدائم لجميع أنشطة الشباب والرياضة في سوهاج.

من ناحية أخرى، كرم النائب شعبان لطفى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بسوهاج، الفرق الفائزة في نهائي الدورة الرمضانية لكرة القدم المقامة في قرية الصوامعة شرق أخميم، وكذلك حفظة القرآن الكريم بالقرية.

وأوضح نائب حزب الشعب الجمهورى أنه في إطار دعم الشباب وحثهم على ممارسة الرياضة، انتهت اليوم فعاليات الدورة الرمضانية التي أقيمت على ملعب قرية الصوامعة شرق أخميم، كما تم تكريم الطلاب المتفوقين في حفظ كتاب الله.

وأشاد النائب شعبان لطفى بالجهد المبذول من المنظمين للدورة وكذلك مديرية الشباب والرياضة ومجلس مدينة أخميم، متقدمًا لهم بالشكر والتقدير.

كما قام النائب شعبان لطفى بتكريم عدد من التنفيذيين في المحافظة، وعلى رأسهم كلاً وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورئيس مجلس المدينة، ورئيس الوحدة القروية، ومدير مركز الشباب، لجهودهم المبذولة في إنجاح الدورة الرمضانية ودعم الرياضة وتطوير مركز شباب الصوامعة شرق.