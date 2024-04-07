الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"نزل يشرب مياه".. مصرع سائق صعقا بالكهرباء على الطريق بسوهاج

جثة
جثة

لقي سائق يبلغ من العمر 22 سنة مصرعه عقب تعرضه لصعق تيار كهربائى، وذلك على إثر قيامه بشرب المياه من كولدير مياه بالطريق العام تم نقل الجثة لمستشفى ساقلته المركزى، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


ترجع الواقعة عقب تلقي اللواء مساعد مدير سوهاج لفرق الشرق، إخطارا يفيد بوفاة سائق صعقه التيار الكهربائى أثناء الشرب من كولدير مياه بالشارع وتم نقل الجثة للمستشفى.

 

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود طه  رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته وصول المدعو حمدي ش ح ا 22 سنة سائق إلى مستشفى ساقلته المركزي "جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي ومقيم بمركز ساقلته".

 

وبسؤال خال المتوفي المدعو أحمد م ا ح 48 سنة عامل ومقيم بذات الناحية أنه أثناء قيام نجل شقيقته المتوفي بشرب المياه من كولدير مياه بالطريق بذات الناحية صعقه التيار الكهربائي مما أدى إلى وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صدمه عصبية " صعق كهربائي".

 

حرر محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة الجنائية.

 

صعق تيار كهربائى شرب المياه كولدير الطريق العام اللواء مساعد مدير سوهاج اللواء محمد زين العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية مستشفى ساقلته

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