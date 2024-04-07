الأحد 07 أبريل 2024
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محافظات

محافظ سوهاج يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، موجها بتفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والمراكز والمدن والأحياء والمديريات؛ لمتابعة أي تطورات، مع تواجد كافة القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة، بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة العيد أولًا بأول، موجها بالتنسيق اللازم مع مديرية الأمن، والأوقاف لتأمين ساحات صلاة العيد.

وأكد المحافظ، ضرورة تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة خاصة "اللحوم، والأسماك"، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجّه بالتأكد من توافر كافة السلع التموينية، خاصة المواد البترولية، مع الإشراف على المخابز؛ للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد، موجها بتنظيم معارض للسلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة العيد من "ملابس، وأقمشة، وأحذية"، والتوسع في تلك المعارض بجميع مراكز ومدن المحافظة؛ لتلبية احتياجات المواطنين.

كما وجّه "الفقي" برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وإزالة التعديات فى المهد طوال إجازة العيد، مؤكدا أيضا ضرورة متابعة مواقف السيارات والسرفيس ونقل الركاب بنطاق المحافظة، ومتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير وانتظام العمل وفقا لتعريفة النقل المعتمدة.

وأكد محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، ووجود الأطباء في مواقعهم وفي مناوباتهم، وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء، والتنسيق مع الحماية المدنية للجاهزية لمجابهة أي مواقف طارئة، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع وتجهيز الحدائق والأماكن العامة والتعامل فورا مع أي تجمعات للمخلفات ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

وأشار إلى تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين لمنع أي تكدس مروري أو أي حوادث مرورية، وكذلك حملات الرادار بالطرق الرئيسية، وتشديد الرقابة على الحدائق العامة والملاهي الخاصة، والتأكد من صيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتها للحفاظ على أرواحهم، على أن يتم تشكيل لجان من المحافظة ومديرية الري والمسطحات المائية/ النهرية للمرور على كافة المراسي والعبارات بأنواعها؛ للتأكد من التراخيص وسلامتها.

محافظة سوهاج اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج درجة الاستعداد عيد الفطر المبارك غرفة العمليات المركزية

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