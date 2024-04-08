"الغياب" يُحيل 7 أطباء وفني أشعة بمستشفى جرجا العام في سوهاج للتحقيق

أحال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، 7 أطباء وفني أشعة بمستشفى جرجا العام للتحقيق العاجل خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها على بالمستشفى، اليوم الإثنين.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة؛ الدكتورة شرين عايد عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة.

وتابع وكيل الوزارة، سير العمل خلال النوبتجية الليلة وتواجد الأطقم الطبية المنوطة بالخدمة المسائية وانضباط الفرق الطبية وتواجدها، وذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ومعالي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتزامنًا مع رفع درجة الإستعداد القصوي بالقطاع الصحي بالمحافظة استعدادا لإحتفالات عيد الفطر المبارك.

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الخدمة الصحية للمواطنين وانتظامها وحصولهم عليها بالمستشفيات والمنشآت التابعة للمديرية هي أولوية بالنسبة له، لافتًا إلى أنه لن يقبل بالتقصير في حق أهالينا من المرضي وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين في خدمة أهالينا من المرضي.

وأشار إلى المتابعة المستمرة للخدمات الصحية بجميع المنشآت الصحية بجميع أرجاء المحافظة على مدار 24 ساعة، موجها الإدارة العامة للطب العلاجي والوقائي بالمديرية بتكثيف المتابعة للوحدات والمراكز والمستشفيات خلال أجازة عيد الفطر ومنع الأجازات والراحات وزيادة أعداد الأطباء وأطقم التمريض بأقسام الاستقبال والطؤاري وبنوك الدم والعنايات.