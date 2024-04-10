الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فى أول أيام العيد.. وكيل زراعة سوهاج يقود جولات تفتيشية لضبط البناء المخالف

الجولة
الجولة

قام الدكتور عبد اللطيف دياب، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، يرافقه المهندس خميس محمد علي مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بسوهاج و المهندس شرف خلف يونس مدير إدارة حماية الأراضي وفريق حماية الاراضى بالتفتيش على عدد من الأماكن بالمحافظة لاكتشاف أي محاولات تستغل عطلة عيد الفطر المبارك لارتكاب أي أعمال من شأنها التعدي علي الأرض الزراعية.

ونجحت مديرية الزراعة بسوهاج، فى ضبط بعض محاولات التعدي علي الأرض الزراعية بالبناء المخالف وذلك بنواحي مركز سوهاج زمام جمعية روافع القصير وجمعية ونينة الغربية ونجع حمد.

وعلي الفور، وجه وكيل زراعة سوهاج، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وازالتها  فى وجود وتنفيذ  أعضاء المجلس القروي التابع لها المخالفة.

وقال دياب، أن هذه الحملات تأتي بناء علي  توجيهات القيادة السياسية وتعليمات معالي  وزير الزراعة السيد القصير والسيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ومتابعة  الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة بضرورة التفتيش المستمر وتحرى البلاغات.

وأضاف أنه فى ضوء الجهود المبذولة لرصد حالات التعدي علي الأراضي الزراعية والتصدي في المهد للحيلولة دون وقوع اي تعديات علي الرقعة الزراعية وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة والعمل على مدار الساعة وتفعيل غرف العمليات المشكلة بهذا الشأن ورفع درجة الاستعداد حتى نهاية عطلة عيد الفطر المبارك وعودة التفتيشات والحملات.

ووجه السيد وكيل وزارة الزراعة، بضرورة اليقظة من جميع العاملين بمديرية الزراعة بشكل عام، وحماية الاراضي بشكل خاص للتصدي لاي محاولات للتعدي علي الارض الزراعية وتفعيل لجان المنع القاعدية المشكلة بقرار السيد الوزير المحافظ بهدف التصدي في المهد لأي محاولات من شأنها التعدي على الأرض الزراعية.

الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج بمديرية الزراعة بسوهاج حماية الاراضى مديرية الزراعة بسوهاج

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