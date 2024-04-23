الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط غرفة عمليات غير مرخصة وحملات تفتيشية على المنشآت الطبية في سوهاج

الحملة
الحملة

 أعلنت مديرية الصحة بـ سوهاج برئاسة الدكتور أحمد محروس عن ضبط غرفة عمليات غير مرخصة ملحقة بمركز حضانات  وأدوية مخدرة  بنطاق مركز سوهاج والمرور علي 54 منشأة بمختلف المراكز وإصدار 34 قرار غلق وغلق 10 منشأت خلال حملات مكثفة للعلاج الحر.

وقالت المديرية فى بيان لها: بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج نفذت إدارة العلاج الحر تحت إشراف الدكتور محمد محسن عساف، مدير إدارة العلاج الحر حملات تفتيشية على عدد من المنشأت الطبية للحفاظ على صحة المواطن وضمان استخدام وسائل الوقاية والسلامة الطبية للمرضى.

وشكلت المديرية فريق من تفتيش إدارة العلاج الحر وبالتعاون مع إدارة مكافحة العدوي وهيئة الدواء المصرية وضم كلامن:  الدكتور محمد فقير  د. محمد سعد ود. محمد بدر ود. هيثم رأفت مفتشو العلاج الحر بمديرية الصحة والدكتور الحسين محمد مفتش بهيئة الدواء المصرية ومحمد شعبان إدارة مكافحة العدوي، من ضبط مكان غير مرخص وبه غرفة عمليات غير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات ولا تتبع سياسات مكافحة العدوي  والمكان ملحق بمركز للحضانات بنطاق مركز سوهاج.  

وتم ايضًا من ضبط كمية كبيرة من الأدوية المخدرة وأدوية أخري غير مصرح بتداولها أو استخدامها داخل المكان وعلي الفور تم إتخاذ الإجراءات اللازمة وتحريز المضبوطات وعمل محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 


وفي السياق، قامت فرق التفتيش بالمرور علي 54 منشأة وتم خلالها إصدار 31 قرارغلق لعدم الترخيص و3 قرارات غلق لمخالفة شروط الترخيص وبإجمالي 34 قرار،وتم تنفيذ الغلق لعدد 10 منشأت كما تم إنذار 2 منشأة لتلافي السلبيات. 

 

مديرية الصحة بسوهاج الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج غرفة عمليات مركز حضانات المرور

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