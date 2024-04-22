الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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فتح الانضمام الرسمي للأعضاء الجدد لـ"طلاب من أجل مصر" بجامعة سوهاج

طلاب من أجل مصر
طلاب من أجل مصر

أعلن الدكتور علاء غالب رئيس "طلاب من أجل مصر" في جامعة سوهاج  أنه بناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في توسعة دائرة الأنشطة والمشاركات الطلابية في نطاق الأسر الطلابية المعروفة التي تحافظ على ثوابت المجتمع الجامعي وتنأ به عن التطرف والانضمام لأي جماعات غير معروفة تقرر فتح باب الانضمام لجميع طلاب جامعة سوهاج الراغبين فى الانضمام لـ"طلاب من أجل مصر".

وأضاف "غالب" أن أسرة "طلاب من أجل مصر" تأسست في 2016 كواحدة من أهم وأكبر الأنشطة الطلابية الموجودة حاليًا على مستوى الجامعات المصرية ومن بينها جامعة سوهاج كأقل تقدير تحت مسمى أسرة.

ولفت إلى أن "طلاب من أجل مصر" هو نشاط طلابي هدفه الأسمى خدمة الطلاب عن طريق تنمية مهاراتهم المختلفة واكسابهم مهارات وخبرات جديدة علميًا وثقافيًا واجتماعيًا لغرض خلق جيلٍ واعٍ  مخلصٍ لوطنه قادرٍ علي الاستفادة من الحياة الجامعية بأقصى حد وتحقيق المتطلبات الخاصة بسوق العمل لحياة ما بعد التخرج.


وحددت الأسرة الطلابية بجامعة سوهاج شروط الاشتراك الطلاب بها عن طريق استمارة لانضمام الرسمي للأعضاء الجدد من وتحضير الآتي:
- صورة شخصية مقاس ٤*٦ خلفية بيضاء 
- سيرة ذاتية حديثة (إن وجد)
- البطاقة من الجهتين في صورة واحدة 


رابط الاستمارة: ‏https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd3Xv.../viewform...

يذكر أن "طلاب من أجل مصر" هي أسره طلابية تم انشاءها تحت أشراف جامعة سوهاج أسسها الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة الحالي في 2016 لتكون متنفس للطلاب يمارسون أنشطتهم العلمية والثقافية وتنمي فيهم روح الوطنية ومساعدة الغير، كما نجحت الأسرة في تفيذ العديد من الأنشطة بجهودها الذاتية للطلاب مثل حفل الإفطار الجماعي لطلاب الجامعة والأمسيات الدينية، وتوزيع كراتين رمضان.

الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج جامعة سوهاج

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