"روحنا واحدة".. مستشفيات جامعة سوهاج تستقبل الأشقاء الفلسطينين المصابين

استقبلت مستشفيات سوهاج الجامعية، اليوم الثلاثاء، 50 حالة بينهم أطفال ونساء من مصابي قطاع غزة؛ لإجراء العمليات اللازمة وتلقي العلاج.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن المستشفيات علي أتم الإستعداد وجاهزة لاستقبال مصابي غزة، موجهًا الشكر للرئيس السيسي لإتاحة الفرصة بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، موضحًا أنه تمت التجهيزات على أعلي مستوى من الطواقم الطبية وغرف الإقامة في المستشفيات سواء في الأقسام الداخلية أو الرعايات والحضانات ووحدات الغسيل الكلوي وغيرها من التخصصات المطلوبة.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة اليوم للأقسام والأجنحة الخاصة باستقبال ٥٠ مصاب فلسطيني، لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم، يرافقه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب اليشري، والدكتور احمد فنحي النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الإداري بالجامعة.

وخلال الجولة التفقدية، تأكد رئيس الجامعة من صلاحية جميع المرافق والأجهزة الطبية وغير الطبية وجاهزيتها لاستقبال المصابين، مشددًا علي تقديم أعلي درجات الرعاية الصحية لهم، وتهيئة البيئة المكانية والنفسية للمصابين وذويهم منذ اللحظات الأولي لوصولهم، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمساعدة الأشقاء الفلسطينين في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحرص النعماني، خلال الزيارة على التواصل مع الطاقم الطبى الذى سوف يكون في استقبال المصابين بالمستشفى ومتابعة الإجراءات الطبية والعمليات الجراحية التى سيتم اجراؤها للمصابين وذويهم، موجهًا جميع الفرق الطبية ببذل قصاري جهودهم لخدمة الاشقاء الفلسطينين في بلدهم الثاني مصر.

ومن جهته، كشف الدكتور مجدي القاضي عن خطة الإستقبال والعلاج التي وضعتها الجامعة للمصابين، وتشمل الاستقبال في غرفة الفرز العمومية والتي سيتم فيها عمل الفحوصات الأولية والتحاليل المخبرية، والإشاعات العادية والمقطعية والرنين للحالات التي تستدعي ذلك، يعقبها نقل المرضي وذويهم الي الجناح الاقتصادي بالمستشفي القديم، موجهًا بتقديم كافة الخدمات العلاجية سواء في الجراحات التخصصية، والكسور والحروق، والحالات الطبية الحرجة.

وأضاف الدكتور أحمد فتحي النحاس أن الجولة شملت تفقد غرف الاستقبال وتحهيزاتها السريرية، كذلك غرف الاقامة للمرضي وذويهم بالجناح الاقتصادي، مناشدًا جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية بالوقوف يدًا واحدة والعمل كفريق واحد في سبيل خدمة اشقائهم في غزة للتخفيف من المعاناة الإنسانية والجسدية التي تمارس ضدهم لأكثر من ٦ أشهر علي التوالي.

مستشفيات�سوهاج�الجامعية

مستشفيات�سوهاج�الجامعية