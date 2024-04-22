الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تكريم 1200 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم فى سوهاج (صور)

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم فى سوهاج

قامت دار القرآن الكريم بقرية الصلعا بمحافظة سوهاج بتكريم ١٢٠٠ من حفظة القرآن الكريم لتحفيزهم على ختم القرآن، وحثهم على بذل المزيد من الجهد وإعلاء شأن وطنهم. 

وقال عاصم زيدان، مدير مدرسة الصلعا، إن الله اختص قرية الصلعا مركز ومدينة سوهاج بالعلم والعلماء منذ قديم الزمن، فمنهم  من سلك طريق العلم، ومنهم من وهب حياته لتحفيظ القرآن الكريم، وعلى رأسهم الشيخ عبدالغفار، والشيخ أحمد مهران سالم، والشيخ محمد محمود قاسم، وسار أبناء القرية على هذا النهج، وورثوا تركة الأجداد في إنشاء ما يسمى بالكتاتيب حتى أنشأت دار القرآن الكريم بالصلعا، والتي بلغ عدد طلابها حتى الآن ١٢٠٠ طالبًا وطالبة. 

مكاتب تحفيظ القرآن الكريم

و قال أحمد عبدالرحمن، أحد أهالي القرية، إن مكاتب تحفيظ القرآن الكريم تقوم على الجهود الذاتية وتضافر المخلصين ومحبي أهل القرآن الكريم من داخل القرية وخارجها، فمنهم من يوزع المصاحف والقاعدة النورانية والمتون والتحفو وكراسات للمتابعة من أولياء الأمور والمحفظات على نفقتهم الخاصة، ومنهم من يتطوع بوقته وجهده، ومنهم من يدعم رواتب العاملين، ومنهم من يشرف بأنه خادم للمكان، فهي منظومة وخلية عمل تجدها أيام العمل المحددة بالدار، وهي الجمعة والأحد والأربعاء من الساعه 2 ظهرًا حتى المغرب.

وطالب أهالي القرية بتقنين وضع الدار وتخصيص قطعة الأرض المقام عليها المبنى بالجهود الذاتية، كما نناشد الإمام الأكبر شيخ الأزهر  بعمل رواق أزهري.

وأشاروا إلى احتياجهم لقطعه أرض وبناء مدرسة عليها يشرف عليها الأزهر الشريف، لافتين إلى أنهم وفقوا فى البدء فى تدريب المحفظات مع كوكبة من المتخصصين بإشراف شيخ عموم المقارىء المصرية الدكتور أحمد عيسى المعصراوي، من أجل تمكين المحفظات من دراسة أحكام التجويد، وتعليم الطلاب كتاب الله.

تكريم حفظة القرآن الكريم فى سوهاج
تكريم حفظة القرآن الكريم فى سوهاج
تكريم حفظة القرآن الكريم فى سوهاج
تكريم حفظة القرآن الكريم فى سوهاج
تكريم حفظة القرآن الكريم فى سوهاج
تكريم حفظة القرآن الكريم فى سوهاج
تكريم حفظة القرآن الكريم فى سوهاج
تكريم حفظة القرآن الكريم فى سوهاج
تكريم حفظة القرآن الكريم فى سوهاج
تكريم حفظة القرآن الكريم فى سوهاج
تكريم حفظة القرآن الكريم فى سوهاج
تكريم حفظة القرآن الكريم فى سوهاج
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