الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

طه: التأمين الصحي الشامل تمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية لأهالي سيناء

عيد تحرير سيناء
عيد تحرير سيناء

 تقدم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مجلس الإدارة وكافة العاملين بالهيئة، بأسمى آيات التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والسيد الفريق أول محمد أحمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ولشعب مصر العظيم؛ بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير أرض سيناء الغالية.

داعين الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهدائنا الأبرار من أبطال القوات المسلحة والشرطة، الذين جادوا بأرواحهم عن طيب خاطر، وروت دمائهم الزكية أرض سيناء الحبيبة فداء ً للوطن، وأن ينعم على مصرنا العزيزة بدوام الازدهار والرخاء والاستقرار.

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وصرح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بأن الهيئة قامت باعتماد 21 منشأة طبية بجنوب سيناء من بينها مستشفى شرم الشيخ الدولي، ومستشفى راس سدر، ومركز الطور المصغر الطبي الميداني، التابعين لهيئة الرعاية الصحية،  ومن القطاع الخاص كل من مستشفى جنوب سيناء، وعيادة سكين كونسبت ايجيبت لطب الأسنان الرقمي، وثلاث  معامل للتحاليل الطبية الخاصة هي البرج والمختبر وترست، إلى جانب ١٣ وحدة طب أسرة، فضلا عن تسجيل 1385 عضو مهن طبية بالمحافظة.

تقديم الخدمات الصحية لسكان سيناء

ولفت طه إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية لسكان سيناء، وخطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة للسكان وتعزيز الرعاية الصحية في المنطقة، من حيث توسيع نطاق التغطية الصحية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الوقاية والتوعية وكذلك توفير الخدمات الطبية الطارئة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على أرض سيناء.

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وأضاف الدكتور أحمد طه، انه بعد الاستفادة من تحديات المرحلة الأولى، تستعد الهيئة لتطبيق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بخطة للتوسع في تأهيل المنشآت الصحية بخمس محافظات، سيكون من بينها محافظة شمال سيناء.

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