شرط أساسى.. القائمة الكاملة لمكاتب التطعيمات الدولية للحجاج والمعتمرين

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن توافر كافة اللقاحات الخاصة بتطعيم الحجاج قبل السفر للحج، بكل مكاتب التطعيمات الدولية التي خصصتها الوزارة للحصول على التطعيمات الإجبارية قبل أداء فريضة الحج والمنتشرة على مستوى الجمهورية.



وأشار "عبدالغفار" في تصريحات لـ"الدستور" إلى أنه يشترط لأداء فريضة الحج خلال موسم ١٤٤٥/ ٢٠٢٤، ضرورة تلقي تطعيمات الالتهاب السحائي قبل السفر للحج بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات، مع وجود شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحجاج بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى المضاد لفيروس الالتهاب السحائي.

وأوصى "عبدالغفار" بتلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتة إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبي الخاص بموسم حج هذا العام في 237 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا.

مكاتب التطعيمات الدولية

وقال "عبدالغفار"، إن الوزارة توفر ما يقارب من 600 ألف جرعة سنويًا من طعم "السحائى الرباعي المقترن" لتطعيم الحجاج والمعتمرين، مؤكدًا توافر التطعيمات الضرورية للمعتمرين والحجاج فى كل مكاتب التطعيمات الدولية التى يبلغ عددها 160 مكتبًا دوليًا موزعة على كل المحافظات.

وشدد "عبدالغفار" على ضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، ومراجعة البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان في كل الاستشارات الطبية والوقائية.



وأفاد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، بأنه يمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التي توفر خدمات التطعيم للمسافرين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) أو الموقع الرسمي للوزارة.



وقدمت وزارة الصحة والسكان قائمة كاملة بأسماء وعناوين مكاتب التطعيمات الدولية المخصصة لتطعيم الحجاج قبل السفر لأداء فريضة الحج وتشمل: