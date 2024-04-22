الإثنين 22 أبريل 2024
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مصر

اجتماع بين "المهن الطبية" ووكيل وزارة الصحة والحماية المدنية بسوهاج لبحث تيسير اجراءات تراخيص المنشآت الطبية

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

شهد مقر ديوان عام محافظة سوهاج، اجتماعا ضم ممثلين عن نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، ووكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، وممثلين عن الحماية المدنية، وتحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لبحث تيسير الإجراءات والتراخيص المتعلقة بالمنشآت الطبية، خاصة فيما يتعلق منها بالحماية المدنية.

وتوجهت النقابة العامة لأطباء مصر، بخالص الشكر والتقدير، إلى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على رعايته الكريمة للتنسيق بين اتحاد نقابات المهن الطبية، والحماية المدنية، بما يخدم مصلحة المواطن، في تلقى خدمه طبية آمنه بجميع المنشآت الطبية الخاصة، وتوجيهه بتيسير كافة الإجراءات والتراخيص المتعلقة بالمنشأت الطبية.

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وأكد مقرر اللجنة القانونية بالنقابة العامة للأطباء، الدكتور طارق منصور، أهمية مثل هذه الاجتماعات لتقنين كافة أوضاع العيادات والمنشآت الطبية، وما تقدمها من خدمات تساعد القطاع الحكومي، وتخدم آلاف المواطنين في المدن والقرى المختلفة بجميع المحافظات.

تيسير إجراءات الحماية المدنية

وأضاف منصور، أن الاجتماع انتهى بالاتفاق بين جميع المشاركين على تيسير إجراءات الحماية المدنية بما يتناسب مع المنشأة الطبية المطلوب ترخيصها في إطار يضمن سهولة الترخيص وضمان الحماية متى تطلب الأمر ذلك.

وأوضح نقيب أطباء سوهاج الدكتور أحمد فوزي، أن هذا التعاون يستهدف التسهيل على شباب الأطباء، تزامنا مع ارتفاع وتيرة هجرة الأطباء إلى الخارج للبحث عن بيئة عمل آمنة، ومستوى مادي أفضل.

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من جهته، قال وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتور أحمد محروس، إن التعاون بين نقابة الأطباء ومديرية الصحة قائم في مجلات عدة، وهدفه الرئيسي تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، والتيسير على الأطباء.

حضر الإجتماع أمين نقابة أطباء سوهاج د. مجدي هنري، وعضوا مجلس نقابة أطباء سوهاج، د. إيمان سلامة، ود. محمد عبدالعزيز، ونقيب أطباء أسنان سوهاج د. أيمن عبدالجليل، وعضو مجلس النقابة العامة للصيادلة د. أحمد طلعت أبودومة، وأمين نقابة الصيادلة محمد أبو القاسم، بالإضافة إلى النقيب محمد أبو الخير ممثلا عن الحماية المدنية.

المهن الطبية الصحة الحماية المدنية بسوهاج سوهاج المنشآت الطبية

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