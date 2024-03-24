"الأطباء العرب" ينظم حملة إلكترونية لزيادة الوعي بمرض السل

نظّم المركز العربي للتوعية الصحية "وعي" التابع لاتحاد الأطباء العرب الأحد، حملة توعوية إلكترونية لزيادة الوعي بمخاطر مرض السل (الدرن)، وكيفية الوقاية منه، بالتزامن مع يومه العالمي الذي تحييه منظمة الصحة العالمية في مثل هذا اليوم من كل عام.

تتضمن حملة مركز وعي، بحسب بيان صادر عن المركز - نشر عدد من الملصقات والرسوم التوضيحية بشأن التعريف والتوعية بمرض السل، وأعراضه، وأفضل طرق الوقاية والتعامل الأمثل مع المرضى، وأهمية اللقاح والمفاهيم المغلوطة التي قد تؤثر على المريض ومن حوله وأهمية اتباع نظام غذائي صحي لحياة أفضل.

وحذر الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب د.أسامة رسلان من خطورة مرض السل "الدرن" حيث يعد من الأمراض المعدية والتي تشكل خطورة ومشكلة صحية عالمية.

ونبه رسلان إلى أن الاتحاد يشارك عبر مراكزه ولجانه، منظمة الصحة العالمية في جهودها وتحركاتها الرامية لزيادة الوعي بالمرض والوقاية من مضاعفاته.

وقال إن منظمة الصحة العالمية تحي اليوم العالمي للسل هذا العام تحت عنوان "نعم يمكننا القضاء على مرض السل"، في رسالة أمل تبشر بإمكانية العودة إلى المسار الصحيح، ووقف ما يعرقل جهود مكافحة المرض.

في السياق، حذر اتحاد الأطباء العرب من انتشار مرض السل "الدرن" بقطاع غزة في ظل انتشار مرض سوء التغذية ونقص المواد الغذائية وكذلك المستلزمات الطبية في ظل الحصار والعدوان المستمر على المنشآت الصحية في القطاع؛ حيث يعد سوء التغذية من أهم المسببات للإصابة بمرض "السل".