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مصر

نجاح ملموس.. مشروع الرعايات والحضانات يسجل 609 آلاف حالة على منصته الإلكترونية خلال عام

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

عقدت وزارة الصحة والسكان اجتماعًا، بحضور عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة العمل بالمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، وذلك بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزارة تابعت خلال الاجتماع مستجدات العمل ومدى توافر كل المستلزمات الجراحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، حيث شدد الوزير في هذا الشأن على التنسيق الدائم والمستمر بين الوزارة وهيئة الشراء الموحد لتوفير الاحتياجات اللازمة لإنهاء قوائم الانتظار بمختلف أنواعها، لتخفيف آلام المرضى وأعبائهم.

وأوضح «عبدالغفار» أن قيادات الوزارة اطلعوا على عرض مفصل لتحليل بيانات المنظومة الإلكترونية للمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، حيث بلغ عدد المسجلين على المنظومة 609 آلاف، في الفترة من 1 أبريل 2023، حتى نهاية مارس 2024.

الرعاية العلاجية

وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجّه قطاع الرعاية العلاجية في هذا الصدد بضرورة التعاون مع المستشفيات الجامعية، من خلال الربط على المنظومة الإلكترونية، في إطار التكامل بين كل مؤسسات الدولة المعنية، بما فيه صالح المرضى.

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وتابع «عبدالغفار» أنه تم الاطلاع على نسب التسكين في الرعايات المركزة خلال الفترة من أكتوبر 2022 حتى مارس 2023، مقارنة بالفترة من أكتوبر 2023 حتى مارس 2024، ومتوسط مدة الانتظار في الغرفة المركزية لحالات رعايات الأطفال خلال الفترة من ديسمبر 2023 حتى مارس 2024، والتي انخفضت إلى متوسط 21 ساعة انتظار.

مجمعات الرعايات المركزة

وأضاف «عبدالغفار» أنه تمت متابعة العمل بمجمعات الرعايات المركزة، والتي ساعدت في استقبال 511 حالة بمستشفى عين شمس العام، و192 حالة بمستشفى تابع للقطاع الخاص، كما استقبل مجمع الرعايات المركزة بأحد مستشفيات القطاع الخاص في الإسكندرية 110 حالات، فضلًا عن استقبال 383 حالة بمجمع رعايات مستشفى القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية.

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حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الفنية والحوكمة، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعايات العاجلة والحرجة، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير لشئون الأمانة العامة، والدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية، والدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للمجالس الطبية، والدكتور محمد مصطفى مدير مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.

الصحة المشروع القومي للرعايات والحضانات المنظومة الإلكترونية العاصمة الإدارية الجديدة قوائم الانتظار

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