السبت 20 أبريل 2024
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مصر

الصحة تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة الصحة النفسية و«أوتيزم سبيكس» العالمية تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال والمراهقين

توقيع مذكرة تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم

شهدت وزارة الصحة والسكان، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومنظمة «أوتيزم سبيكس» العالمية، في مجال الصحة النفسية للأطفال والمراهقين الذين يعانون من الإضطرابات النمائية، وذلك في محافظة الإسكندرية، على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، وتعظيم المكاسب المشتركة فى مجالات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، بما يضمن تطوير المهارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

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رفع الوعي المجتمعي تجاه الأطفال والمراهقين الذين يعانون من اضطرابات نمائية

وتابع «عبدالغفار» أن المذكرة تنص على التزام الطرفين بتنفيذ إجراءات لتسهيل التعاون في مجالات الصحة النفسية، وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق أهداف تتماشى مع الرؤية المستقبلية للطرفين، وفقا للمعايير الدولية والمحلية، ورفع الوعي المجتمعي تجاه الأطفال والمراهقين الذين يعانون من اضطرابات نمائية، خاصة اضطراب طيف التوحد.

مواكبة التحديثات العلمية في مجالات طيف التوحد والتخصصات المشتركة

وأشار «عبدالغفار» إلى أن أوجه التعاون بين الأمانة، ومنظمة أوتيزم اسبيكس تتمثل في التزام المنظمة بتسهيل التواصل مع الفرق الطبية المتخصصة، على مستوى العالم، لمواكبة التحديثات العلمية في مجالات طيف التوحد والتخصصات المشتركة، وتوفير الدعم الفني، وتسهيل الشراكات بين الأمانة العامة للصحة النفسية، والمتعاونين الدوليين المحتملين، من خلال بوابات وقنوات البحث المختلفة.

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وأوضح «عبدالغفار» أن مذكرة التفاهم تعد خطوة هامة لتحسين جودة الحياة لهذه الفئة، حيث يجري العمل على تعزيز الكشف المبكر والتشخيص، وتوفير الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة، وتعزيز التعليم وفرص العمل المتكاملة.

وقع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة، الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة باميلا ديكسون، ممثلا عن منظمة أوتيزم اسبيكس العالمية.

توقيع مذكرة تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم
وزارة الصحة والسكان مذكرة تفاهم الصحة النفسية للأطفال الإضطرابات النمائية المؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسية

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