السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"الصحة": تغطية علاج الأورام وزراعة الأعضاء بالتأمين الصحى الشامل

التأمين الصحى الشامل
التأمين الصحى الشامل

قالت وزارة الصحة والسكان إن منظومة التأمين الصحى الشامل مطبقة حاليًا في 6 محافظات، وتخدم 4.5 مليون منتفع، كما أنها تغطى 3 آلاف خدمة طبية وعلاجية بما فى ذلك تغطية نفقات علاج الأورام وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وغيرها.

مد مظلة التأمين الصحى الشامل

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: نستهدف سرعة التوسع فى مد مظلة التأمين الصحى الشامل هذا العام والسنوات التالية لملايين من المصريين فى المحافظات الجديدة التى سيتم ضمها لهذه المنظومة، موضحًا أن الوزارة حريصة على استكمال التحول الرقمي، على نحو يُسهم فى ضمان رضاء المستفيدين بأعلى مستوى للخدمات الطبية.

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وكانت أعلنت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن نسبة السيدات المنتفعات بنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى الست "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان" التي بلغت 49.5% من إجمالي المنتفعين، بإجمالي 2.25 مليون سيدة منتفعة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة. 

الصحة وزارة الصحة التأمين الصحي نفقات علاج الأورام الدكتور حسام عبد الغفار

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