الصحة الفلسطينية: ​​ارتفاع حصيلة شهداء الحرب على غزة لـ 34 الف شخص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34012 على الأقل، بعد أكثر من 6 أشهر من انطلاق الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن 42 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 63 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعقاب الهجمات الإسرائيلية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 76833.

الجيش الإسرائيلي 276 شاحنة مساعدات دخلت غزة



وفي السياق ذاته، خضعت 276 شاحنة مساعدات تحمل إمدادات إنسانية للتفتيش وتم قبولها في غزة يوم الجمعة، وفقًا لبيان صادر عن منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي (COGAT)، الهيئة العسكرية الإسرائيلية التي تدير السياسة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية. .

وأضاف مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق أنه بالإضافة إلى النقل البري، تم إسقاط 144 منصة نقالة تحتوي على عشرات الآلاف من حزم المساعدات جوا على شمال غزة يوم الجمعة.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق أن الطرق الجديدة شهدت أيضًا نشاطًا كبيرًا، حيث مرت 20 شاحنة عبر الطريق الأردني وثماني شاحنات طحين وصلت عبر ميناء أشدود في إسرائيل.

وجاء في بيان مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق: "تم تنسيق تسع شاحنات مساعدات طبية للمستشفى الإماراتي، وتسع شاحنات مساعدات طبية لمستشفى اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وزعمت إسرائيل الأسبوع الماضي، أنها بدأت في اتخاذ عدة خطوات رئيسية لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة وسط ضغوط مكثفة من الولايات المتحدة.

ومع ذلك، قال مسؤولون إنسانيون إن التقدم بطيء، وإن هناك الكثير الذي يتعين القيام به، مع تزايد التحذيرات من تزايد التحذيرات من المجاعة في القطاع الفلسطيني وفق شبكة سي ان ان الامريكية.