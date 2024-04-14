الأحد 14 أبريل 2024
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مصر

3.8 مليون مواطن يستفيدون من خدمات الكشف المبكر عن السرطان

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت  وزارة الصحة والسكان عن تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) لـ3 ملايين و827 ألفا و469 شخصا بالمجان، وذلك تحت شعار «100 مليون صحة».

يأتي ذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة التي شملت 18 محافظة، مستهدفة المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام في المراحل المبكرة، ما يسهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بإلإضافة إلى خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نتائج الاستبيان المخصص لتحديد عوامل الخطورة للإصابة بالأورام يتم من خلاله إحالة المرضى لإجراء الفحوصات المتقدمة وبدء العلاج المناسب.

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وتابع «عبدالغفار» أن المبادرة تقدم أيضًا خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين، التي تم من خلالها إحالة 202 ألف و449 شخصا لتلقي المساعدة اللازمة من قبل الفرق الطبية المتخصصة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الحصول على خدمات المبادرة يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملء استبيان يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

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منظومة إلكترونية

وتابع أنه بعد تحديد المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن العمل بالمبادرة وإحالة المرضى يتم من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة.

يذكر أن المحافظات التي تشملهما المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة تضم (الإسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، جنوب سيناء، القاهرة، المنوفية، البحر الأحمر، كفرالشيخ، سوهاج، الإسماعيلية، بني سويف، شمال سيناء، الأقصر).

الصحة الأورام السرطانية مبادرة الرئيس وزارة الصحة والسكان مليون صحة

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