السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إخلاء سبيل دكتور في رشوة وزارة الصحة

محمد قطب دفاع المتهم
محمد قطب دفاع المتهم

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عطية، إخلاء سبيل الطبيب عبدالله عبد النبي المتهم الـ 15 في رشوة وزارة الصحة، وإلغاء أمر المنع الصادر ضده.

واستمعت المحكمة لمرافعة المستشار محمد قطب، الذي دفع الاتهام عن الطبيب وطلب بتشكيل لجنة لمعرفة مقدار المال محل التحفظ وصلة تلك الأموال بالجريمة الأصلية، وقرر أن أمر المنع جاء محملا على جريمة لم يتم الفصل فيها وقدم مذكرة بالدفاع وتم حجز القرار للحكم.

وتخلص الواقعة فيما ورد بمحضر تحريات هيئة الرقابة الإدارية بناء على ما ورد لها من بلاغ بيومي جلال محمد موظفا "مخزن الكلى التابع للإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة" بقيام محمد عبد المنعم عبد القادر وشهرته "محمد مطر" مدير عام مخازن التموين الطبي السابق وحليا موظفا بأمانة الصحة النفسية وأحمد محمد مبارك مساعد صاحب شركة المؤسسة المتحدة للتوريدات "بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة له نظير تسهيله الاستيلاء على كميات كبيرة من مستلزمات الكلى المخزونة بالمخزن محل عمله.

و بموجب مستندات مزورة أذون" صرف وموافقات صرف لجهات طبية "بطريق الاصطناع على غرار الصحيح منها، وأن المتهمين المتقدم ذكرهما اتفقا مع المتهمة جيهان يوسف عبده إبراهيم مدير إدارة المخازن بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية" على إعداد تلك المستندات المصطنعة المخالفة للحقيقة لاستخدامها في صرف تلك المستلزمات نظير مبالغ مالية تتقاضاها المتهمة المذكورة على سبيل الرشوة، حيث أعدت المتهمة الأخيرة أذونا وموافقات صرفا مصطنعة وفارغة وبتواريخ قديمة معتمدة من هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تمهيدًا لاستعمالها لتنفيذ مخططهم وصرف مستلزمات الكلى بزعم أنها خاصة بالمستشفيات التابعة للهيئة جهة عملها والاستيلاء عليها لصالح المتهمين رشا سعيد مصلحي وأحمد محمد مبارك مساعد، تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء لعملائهم من المستشفيات ووحدات الغسل الكلوي، الخاصة وأن المتهمين المذكورين قدموا رشا لأمناء وموظفي المخازن كي يسهلوا الاستيلاء على المستلزمات عهدتهم.

وقد اشترك في اقتراف تلك الوقائع كل من المتهمين محمد صبري حسن أحمد فرحات وسيد عيد محمود إبراهيم، وأسامة أحمد حلاوة أحمد، وطارق ليثي فهمي حسن، وصالح توفيق رمضان أحمد عشماوي، وخالد محمد عبد العزيز غنيم، وأيمن سعيد عبده، ومحمد عبده أحمد حسنين، وأشرف رضا رضوان أحمد، ونادية محمد عبد الهادي إسماعيل، ومحمد، فتحي أبو العلا على، ومنصور محمد محمد موسى، وأحمد حسين محمد الديب.

محمد قطب دفاع المتهم 
وزارة الداخلية محكمة النيابة العامة الدستورية محكمة جنايات القاهر رشوة وزارة الصحة اخلاء سبيل دكتور

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

بعد إخلاء سبيله.. القصة الكاملة لقضية إمبراطور الذهب في الجمالية

بسبب كلب.. ضبط متهم بقتل مواطن في القاهرة

على جمعة يفجّر مفاجأة حول الحج أو العمرة بـ"الإنابة"

القبض على المتهمين بخطف حقيبة دولارات في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

صور

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية