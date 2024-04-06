إخلاء سبيل دكتور في رشوة وزارة الصحة

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عطية، إخلاء سبيل الطبيب عبدالله عبد النبي المتهم الـ 15 في رشوة وزارة الصحة، وإلغاء أمر المنع الصادر ضده.

واستمعت المحكمة لمرافعة المستشار محمد قطب، الذي دفع الاتهام عن الطبيب وطلب بتشكيل لجنة لمعرفة مقدار المال محل التحفظ وصلة تلك الأموال بالجريمة الأصلية، وقرر أن أمر المنع جاء محملا على جريمة لم يتم الفصل فيها وقدم مذكرة بالدفاع وتم حجز القرار للحكم.

وتخلص الواقعة فيما ورد بمحضر تحريات هيئة الرقابة الإدارية بناء على ما ورد لها من بلاغ بيومي جلال محمد موظفا "مخزن الكلى التابع للإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة" بقيام محمد عبد المنعم عبد القادر وشهرته "محمد مطر" مدير عام مخازن التموين الطبي السابق وحليا موظفا بأمانة الصحة النفسية وأحمد محمد مبارك مساعد صاحب شركة المؤسسة المتحدة للتوريدات "بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة له نظير تسهيله الاستيلاء على كميات كبيرة من مستلزمات الكلى المخزونة بالمخزن محل عمله.

و بموجب مستندات مزورة أذون" صرف وموافقات صرف لجهات طبية "بطريق الاصطناع على غرار الصحيح منها، وأن المتهمين المتقدم ذكرهما اتفقا مع المتهمة جيهان يوسف عبده إبراهيم مدير إدارة المخازن بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية" على إعداد تلك المستندات المصطنعة المخالفة للحقيقة لاستخدامها في صرف تلك المستلزمات نظير مبالغ مالية تتقاضاها المتهمة المذكورة على سبيل الرشوة، حيث أعدت المتهمة الأخيرة أذونا وموافقات صرفا مصطنعة وفارغة وبتواريخ قديمة معتمدة من هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تمهيدًا لاستعمالها لتنفيذ مخططهم وصرف مستلزمات الكلى بزعم أنها خاصة بالمستشفيات التابعة للهيئة جهة عملها والاستيلاء عليها لصالح المتهمين رشا سعيد مصلحي وأحمد محمد مبارك مساعد، تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء لعملائهم من المستشفيات ووحدات الغسل الكلوي، الخاصة وأن المتهمين المذكورين قدموا رشا لأمناء وموظفي المخازن كي يسهلوا الاستيلاء على المستلزمات عهدتهم.

وقد اشترك في اقتراف تلك الوقائع كل من المتهمين محمد صبري حسن أحمد فرحات وسيد عيد محمود إبراهيم، وأسامة أحمد حلاوة أحمد، وطارق ليثي فهمي حسن، وصالح توفيق رمضان أحمد عشماوي، وخالد محمد عبد العزيز غنيم، وأيمن سعيد عبده، ومحمد عبده أحمد حسنين، وأشرف رضا رضوان أحمد، ونادية محمد عبد الهادي إسماعيل، ومحمد، فتحي أبو العلا على، ومنصور محمد محمد موسى، وأحمد حسين محمد الديب.