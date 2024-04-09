الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة مطروح" يستقبل لجنة من وزارة الصحة لتفقد مستشفيات المحافظة

جانب من استقبال لجنة
جانب من استقبال لجنة وزارة الصحة لتفقد مستشفيات مطروح

استقبل الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، لجنة وزارة الصحة وعلى رأسها الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة؛ لتفقد مستشفيات المحافظة وتقديم الدعم اللازم والوقوف على مدى استعداد المنشآت الصحية بالمحافظة تزامنًا مع إجازة عيد الفطر المبارك. 

بحث احتياجات المستشفيات

وقامت اللجنة بالمرور على مستشفيات (الضبعة المركزى، ومستشفى مطروح العام،  ورأس الحكمة المركزى) لبحث احتياجات المستشفيات ولمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للاطقم الطبية ومدي توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والادوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية الاقسام الحرجة بالمستشفيات لحالات الطوارئ والحوادث.

 مستشفي رأس الحكمة

وبدأت اللجنة جولتها بالمرور على الاقسام الحرجة بمستشفي رأس الحكمة المركزى بداية بأقسام الاستقبال والطوارئ والذى يعمل بعدد ٧ اسرة لاستقبال الطوارئ والحوادث وقسم العناية المركزة الذى يعمل بطاقة استيعابية ٦ اسرة وقسم العمليات بعدد ٢ غرفة عمليات مجهزة لاستقبال العمليات الكبرى والعمليات ذات المهارة وقسم الاشعة والذى يتوفر به خدمات (الاشعة المقطعية والموجات الصوتية والاشعة العادية) وتنك الأكسجين الخاص بالمستشفى وسعته التخزينية ٥٤٣٦ لتر مكعب وبنك الدم التخزينى الخاص بالمستشفى. 

مستشفى مطروح العام

واستكملت  اللجنة جولتها بالمرور على الاقسام الحرجة بمستشفى مطروح العام بداية بقسم الاستقبال والطوارئ والذى يعمل بعدد ٢٠ سرير لاستقبال الطوارئ والحوادث وقسم العناية المركزة الذى يعمل بطاقة استيعابية ٢٩ سرير  والحضانات وعددها ١٩ حضانة ووحدة الغسيل الكلوى التى تعمل بطاقة عددية  ٤٤ ماكينة غسيل كلوى وقسم العمليات بعدد ٦ غرف عمليات مجهزة لاستقبال العمليات الكبرى والعمليات ذات المهارة وقسم الاشعة والذى يتوفر به خدمات (اشعة الرنين المغناطيسى والاشعة المقطعية والموجات الصوتية والاشعة العادية والايكو والمناظير والدوبلر ) وكذلك قسم الحروق بطاقة ١٠ اسره كما تفقدت اللجنة تنك الأكسجين الخاص بالمستشفى وسعته التخزينية ٧٢٠٠ لتر مكعب وبنك الدم الخاص بالمستشفى.

وأشاد الدكتور خالد الخطيب رئيس الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، بالمستوى المتقدم والرائع الذى اتضح من خلال متابعة ومناقشة الفريق الطبى بمختلف مستشفيات المحافظة، مقدمًا الشكر إلى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح وللفريق الطبى.

وفى نهاية الزيارة قدم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة الشكر إلى مديرى العموم ومديرى الإدارات بالمديرية ومديرى المستشفيات وجميع الفرق الطبية والادارية والخدمات المعاونة لما ظهرت عليه مستشفيات مطروح متمنيا المزيد من الجهد لخدمة المرضى وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

جانب من استقبال لجنة وزارة الصحة لتفقد مستشفيات مطروح
جانب من استقبال لجنة وزارة الصحة لتفقد مستشفيات مطروح
جانب من استقبال لجنة وزارة الصحة لتفقد مستشفيات مطروح
جانب من استقبال لجنة وزارة الصحة لتفقد مستشفيات مطروح
جانب من استقبال لجنة وزارة الصحة لتفقد مستشفيات مطروح
جانب من استقبال لجنة وزارة الصحة لتفقد مستشفيات مطروح
جانب من استقبال لجنة وزارة الصحة لتفقد مستشفيات مطروح
جانب من استقبال لجنة وزارة الصحة لتفقد مستشفيات مطروح
جانب من استقبال لجنة وزارة الصحة لتفقد مستشفيات مطروح
جانب من استقبال لجنة وزارة الصحة لتفقد مستشفيات مطروح
جانب من استقبال لجنة وزارة الصحة لتفقد مستشفيات مطروح
جانب من استقبال لجنة وزارة الصحة لتفقد مستشفيات مطروح
جانب من استقبال لجنة وزارة الصحة لتفقد مستشفيات مطروح
جانب من استقبال لجنة وزارة الصحة لتفقد مستشفيات مطروح
متابعة سير العمل وزارة الصحة بحث احتياجات المستشفيات مستشفيات مطروح مطروح

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