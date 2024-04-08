"صحة مطروح": خطة عمل مشتركة داخل منشآت الرعاية الأولية خلال عطلة عيد الفطر

عقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح؛ اليوم الاثنين اجتماعا تنظيميًا مع بعض مديري الإدارات الصحية، ومديري الإدارات الفنية والادارية بالمديرية لمناقشة سير العمل خلال فترات الأعياد، بالإضافة إلى وضع خطة عمل مشتركة داخل منشآت الرعاية الأولية خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

انعقاد غرف الطوارئ الوقائية والعلاجية

وخلال الاجتماع تم مناقشة ما تم رصده من ملاحظات اثناء المرور على وحدات الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام خلال الأسبوع الماضي، وتطلعات المرضى والعمل على إيجاد حلول غير تقليدية لتلافيها، والتأكيد على انعقاد غرف الطوارئ الوقائية والعلاجية على مدار الساعه والابلاغ عن اى حدث طارئ وسرعة التدخل والتعامل.

وأكد وكيل صحة مطروح، ضرورة التعاون المستمر بين بنك الدم الاقليمى وبنوك الدم التخزينية بالمستشفيات ومديرية الصحة ومختلف منافذ تقديم الخدمات الصحية وخاصة لمرضى الغسيل الكلوى مشيرا إلى ضرورة وجود جدول نوباتجيات يومي معلن بشكل واضح للجمهور بالمستشفيات والنظر فى اعادة توزيع بعض القوي البشرية بما يتماشي مع حاجة وصالح العمل وفى ضوء اماكن العجز من مختلف الفئات والتأكيد علي استيفاء السجلات الطبية لمعايير الجودة، والتأكيد على اهمية التسجيل الطبى والاهتمام بالتسليم والتسلم وضرورة الانتهاء من توزيع الاطباء الجدد فى اقرب وقت ممكن داخل كافة منشآت الرعاية الاولية للاستفادة بهم وخاصة خلال فترات رفع درجة الاستعدادات الحالية لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين وخاصة الادارات التى يوجد بها عجز شديد.

وأشار إلى النظر فى سرعة الانتهاء من عملية التكهين، والاستغلال الامثل للرواكد واعادة توزيعها بغرض الاستغلال الأمثل للموارد من خلال التموين الطبى بالمديرية والإدارات المعنية عقب العودة من فترة الاعياد مباشرة وسرعة الانتهاء تشغيل جهاز الاشعة المقطعية بمستشفيات مطروح العام والحمام المركزى وسيوة المركزى حيث تعتبر من الأجهزة الاستراتيحية.

جاء ذلك بحضور الدكتور صبرى شعبان مدير مستشفي مطروح العام والدكتورة ايناس عبدالاله مديرة بنك الدم الاقليمى والدكتورة ليلى صلاح مدير ادارة المستشفيات والدكتور ابراهيم حرب مدير مركز القلب والقسطرة والدكتورة حنان سمير عضو ادارة الطب العلاجى وممثل عن الدكتور مصطفى اشرف مدير مرفق الاسعاف وايناس الصيرفى مسؤل التعاقدات ومدير ادارة العلاقات العامة.

1000196768

1000196756

1000196765

1000196762

1000196771