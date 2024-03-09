أستاذ مخ وأعصاب: 240 ألف حالة إصابة بسكتة دماغية سنويا بمصر.. و1.5 مليون مريض صرع

انطلقت فعاليات المؤتمر الرابع لقسم طب المخ والأعصاب لمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، تحت رعاية وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، ورئيس هيئة التأمين الصحي، الدكتور محمد ضاحي.

وقال الدكتور كريم عبدالله بركات مدير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، إن المؤتمر يناقش أحدث الخدمات الطبية المقدمة من قسم المخ والأعصاب في المستشفى، بالعيادات الخارجية والعناية المركزة ووحدة القسطرة، والقسم الداخلي.

وأوضح الدكتور كريم بركات أن المؤتمر استعرض الخدمات الطبية المقدمة لمرضى المخ والأعصاب بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، ومنها علاج حالات السكتة الدماغية وحقن المرضى الذين يعانون من أعراض حادة للسكتة الدماغية، وأحدث العلاجات والطريقة العلاجية لمرضى التصلب المتعدد.

وأكد على تميز المستشفى بإجراء عمليات القسطرة الدماغية وتركيب جهاز تحفيز وإعادة برمجة العصب الحائر لأول مرة، وهو خاص بعلاج مرضى الصرع المستعصي غير المستجيب للأدوية، وهي خدمة جديدة تقدم في المستشفى على حساب التأمين الصحي.

تركيب الجهاز إلى 42 حالة مرضية ومتابعة شهرية للمرضى

وتابع مدير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي أنه تم تركيب هذا الجهاز إلى 42 حالة مرضية ومتابعة شهرية للمرضى لإعادة برمجة جهاز تحفيز العصب الحائر، مؤكدا على تحسن الحالات المرضية بشكل كبير وملحوظ.

في الوقت نفسه، أوضح الدكتور أحمد البسيوني، أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب جامعة عين شمس، والمشرف على قسم المخ والأعصاب بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، أنه المؤتمر البروتوكولات العلمية المعمول بها في هذا التخصص الطبي بالمستشفى وعلى مستوى التأمين الصحي.

وأكد على أهمية قسم المخ والأعصاب بمستشفى التأمين الصحي؛ لكونها مستشفى الإحالة الأولى لهؤلاء المرضى، وبها اللجان العليا للمخ والأعصاب، ويعرض عليها مرضى بحاجة إلى العلاجات المستعصية بالمخ والأعصاب.

وأشار الدكتور أحمد البسيوني، أن السكتات الدماغية والصرع من أكثر أمراض المخ والأعصاب انتشارا، فنسبة حدوث السكتة الدماغية 240 ألف حالة كل سنة في مصر، وهناك أكثر من 1.5 مليون إلى 2 مليون مريض صرع، وهناك ما بين 15 إلى 20 ألف مريض بالمتصلب المتعدد المناعي الذي يصيب الشباب، ويسبب إعاقة.

وتابع أستاذ المخ والأعصاب، أن التصلب المتعدد يصيب الفرد في سن المبكر ومرحلة الشباب، والسكتات الدماغية تحدث مع السن وعدم الاهتمام بالصحة العامة.

من جانبها، قالت الدكتورة انجي شريف، اخصائي طب المخ والأعصاب بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، إن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بأمراض الزهايمر والشلل الرعاش والجلطات المخية والسكتات الدماغية.

وأضافت أن سن الشباب أكثر أمراض المخ والأعصاب ترتبط بالمناعة، مثل التصلب المتعدد، والتهاب في الأعصاب الطرفية، وكذا الأطفال معرضين لضمور العضلات والتهابها، وأسبابها متعددة.

وأشارت الدكتورة انجي شريف، إلى أنه هناك بعض الأمور تزيد من فرص نشاط الأمراض المناعية التي تسبب التصلب المتعدد، منها التدخين والتعرض للشمس ودرجات الحرارة العالية، والإصابة بالتهابات وفيروسات، تحدث هياج للجهاز المناعي.