مديرة التموين الطبي: إضافة 15 عقارا جديدا لمرضي الأورام بالهيئة العامة للتأمين الصحي

أكدت الدكتورة أمنية علي رئيس الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات بالهيئة العامة للتامين الصحي، أنه تم إضافة أكثر من 15 عقارا خلال الفترة الماضية، لعلاج الأورام.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثالثة من دورة التميز لصيدلة الأورام، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وإشراف الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتامين الصحي، والدكتورة فاتن عمارة مدير الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة.

وقالت إنه تم نشاء نظام إلكتروني بالتعاون مع إدارة النظم والمعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، وذلك لضمان سرية البيانات، خاصة المرضي.

وتابعت: توفير قاعدة بيانات تساعد في منع التلاعب والتزوير، وتسهل الحصول علي التقارير الإحصائية.

وأوضحت أنه تم إنشاء خط ساخن 106 للرد علي استفسارات المرضي وتوجيههم لاستلام الموافقات والتوجه للعيادات للتنفيذ.

وقالت الدكتورة فاتن عمارة مدير الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة العامة للتامين الصحي، إن هناك حرص شديد من الدولهة المصرية علي رفع جودة الخدمات الصحية وظهر هذا جليًا في عقد بروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات المختصة مثل الجمعية الأوربية لصيدلة الأورام لتقديم أفضل عائد من الخدمة يفيد كافة متلقي الخدمة.

وأشادت بتعاون القطاع الصحي الخاص مع الجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام، حيث يعد برنامج HIO-ESOP أحد علامات الشراكة الممتدة على مدار سنوات بين مؤسسات التصنيع الدوائي وهيئة التامين الصحي في مجال تدريب الكوادر العلمية للصيدلة الإكلينيكية على أحدث طرق العناية بمرضى السرطان ومواكبتها للتحديثات العلمية العالمية بما يعود بالنفع على المريض المصري.

40 صيدلي متخصص في علاج الأورام بالهيئة العامة التأمين الصحي

وأشار الدكتور شريف كمال نائب رئيس الجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام للدول غير الأوروبية أن الدورة حضرها فى نسختها الثالثة 40 صيدلي متخصص في علاج الأورام بالهيئة العامة التأمين الصحي حيت تم مناقشة العديد من الأبحاث العلمية المتطورة وعمل ورشة عمل عن كيفية التعامل مع أدوية السرطان والكيماويات المعالجة وعدم تلوث بيئة العمل وتقليل الإصابة وعدم إهدار الموارد.

وشدد علي ضرورة اهتمام الصيدلي بطرق علاج مرضي السرطان وجرعات العلاج، بالاضافة لمتابعة فرق التمريض فى جرعات العلاج.

وأكد الدكتور جمال فتحي استشاري أمراض الدم والأورام بالمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والسكان أثناء مشاركته لورش عمل الدورة على ضرورة التعامل مع جميع المستحدثات لتطوير آليات العلاج لمرضي السرطان بجانب ما يتم تقديمه مثل

الأشعة العلاجية والطب النووى لخدمة نحو 220 مريضا يوميا، في أحدث معامل متكاملة لكل تحاليل الدم والأنسجة والجينات الخاصة بالأورام.

وأضاف أنه يتم تقديم العلاج الكيميائى باليوم الواحد للبالغين، والصيدلية الإكلينيكية لتحضير العلاج بالكامل، ومعمل الطوارئ، وبنك الدم والتبرع بالدم ومكوناته.