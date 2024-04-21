الأحد 21 أبريل 2024
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مصر

توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة وجهاز التمثيل التجارى لتعزيز حركة السياحة العلاجية والترويج لها بالخارج

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة والسكان، وجهاز التمثيل التجاري- وزارة التجارة والصناعة، لتعزيز حركة السياحة العلاجية والترويج للخدمات الطبية المصرية بالخارج.

ووقّع الاتفاقية الدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة العلاجية، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاتفاقية تهدف إلى بدء تنفيذ أنشطة تعزيز حركة السياحة العلاجية والترويج للخدمات العلاجية المصرية بالخارج، وترتيب مصر على خريطة السياحة العلاجية، ودعم الاقتصاد المصري، وفقًا لرؤية القيادة السياسية في هذا الشأن.

وتابع «عبدالغفار» أن الاتفاقية تهدف، أيضًا، إلى الاهتمام بسبل تنشيط السياحة العلاجية الواردة من الدول الإفريقية، وبعض الدول العربية، والتي تعد سوقا واعدة لجذب السياحة العلاجية الطبية، مع توافر منتج صحي ذى جودة متميزة وبسعر تنافسي بمصر.

وقال «عبدالغفار» إنه بموجب الاتفاقية يتعاون الجانبان من أجل دعم مكانة مصر الجيوسياسية، وتصدير صورة مميزة عن الخدمات والإمكانات التي تتمتع بها مصر، اتساقًا مع الدور المنوط به جميع مؤسسات الدولة المتخلفة، والتعريف بالتسهيلات التي تقدمها مصر لأشقائها العرب والأفارقة، وربطها بصورة إيجابية لديهم.

من جانبه، أوضح الدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة العلاجية، أن الوزارة ستعمل على موافاة جهاز التمثيل التجاري بالمعلومات والمواد الترويجية الخاصة بالمستشفيات المعنية والخدمات الطبية حتى يتسنى تعميمها على المكاتب التجارية المعنية، للترويج بالدول، وكذلك التنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري مباشرة أو من خلال المقر الرئيسي للتمثيل التجاري بالقاهرة للرد على جميع الاستفسارات الواردة من المكاتب التجارية بالخارج بشأن المستشفيات المعنية والخدمات المقدمة المتصلة بالسياحة العلاجية.

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وأكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز سيعمل على الترويج للمستشفيات المعنية والخدمات الطبية بمكاتب التمثيل التجاري الملحقة بالسفارات المصرية، لدى الجهات والمؤسسات الخاصة بالمستشفيات ذات الصلة بقطاع السياحة العلاجية في دول الاعتماد، من خلال استخدام الأدوات الدعائية الخاصة بالمستشفيات المعنية، مع عرض التخصصات الطبية المتنوعة والنادرة منها.

وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى التعاون مع جهاز التمثيل التجاري في الترويج لكافة الفعاليات والمعارض المتعلقة بالسياحة العلاجية، والمقامة في مصر، لدى كافة الدول من خلال مكاتب التمثيل التجاري، وتسهيل تلقي طلبات المرضى الراغبين في تلقي العلاج بالمستشفيات المعنية.

وزارة الصحة والسكان وزارة التجارة والصناعة حركة السياحة العلاجية الترويج للخدمات الطبية المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان العاصمة الإدارية الجديدة

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