الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الصحة" تحذر: التوتر والتدخين من أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم

سرطان عنق الرحم
سرطان عنق الرحم

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم، وذلك في تقرير رسمي لتوعية المواطنين بأهمية الكشف المبكر عن المرض.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية، إن أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم تتضمن:

-التدخين

-نقص المناعة 

-التوتر

-فيروس الورم البشرى الحليمى HPV

-الزواج فى سن مبكر أقل من 17 سنة

ونصحت المواطنين بضرورة الاطمئنان المستمر على الصحة من خلال  الكشف المبكر في العيادات الخاصة، بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

"الصحة" تكشف عن تطعيمات مهمة للحجاج قبل السفر للسعودية

ووجهت المواطنين بإجراء استبيان أولًا لمعرفة بقية الخطوات للاطمئنان على صحتك، وذلك عن طريق؛ الاتصال على الرقم 15335 لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة، أو الذهاب لأقرب وحدة صحية لملء الاستبيان.

إنجازات مبادرة الأورام السرطانية

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) لـ3 ملايين و827 ألفًا و469 شخصًا بالمجان، وذلك تحت شعار "100 مليون صحة".

يأتي ذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة والتي شملت 18 محافظة، مستهدفة المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام في المراحل المبكرة، ما يساهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بإلإضافة إلى خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نتائج الاستبيان المخصص لتحديد عوامل الخطورة للإصابة بالأورام، يتم من خلاله إحالة المرضى لإجراء الفحوصات المتقدمة وبدء العلاج المناسب.

كيفية الحصول على الخدمة

وأوضح عبد الغفار أن الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملء استبيان، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، وتتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

txt

تغيير نمط الحياة للمساعدة في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم

وتابع أنه بعد تحديد المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن، يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم.

يذكر أن المحافظات التي تشملهما المرحلتان الأولى والثانية من المبادرة تضم (الإسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، جنوب سيناء، القاهرة، المنوفية، البحر الأحمر، كفرالشيخ، سوهاج، الإسماعيلية، بني سويف، شمال سيناء، الأقصر).

سرطان عنق الرحم
سرطان عنق الرحم
الصحة سرطان عنق الرحم عنق الرحم التوتر فيروس الورم البشرى الحليمى

مواد متعلقة

(دوائك.. أمانك).. هيئة الدواء تنظم عدد من جلسات التوعية المجتمعية

مصر تحصل على عضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية

اجتماع بين "المهن الطبية" ووكيل وزارة الصحة والحماية المدنية بسوهاج لبحث تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الطبية

"الصحة" و"التربية والتعليم" تطلقان مبادرة "الشراكة من أجل مدن صحية"

نجاح ملموس.. مشروع الرعايات والحضانات يسجل 609 آلاف حالة على منصته الإلكترونية خلال عام

توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة وجهاز التمثيل التجارى لتعزيز حركة السياحة العلاجية والترويج لها بالخارج

"100 مليون صحة" فى مكتبة الإسكندرية.. توعية صحية وعلاج مجانى لـ500 مواطن

خطة شاملة لرفع كفاءة الأطقم الطبية بجميع أنحاء الجمهورية

الأكثر قراءة

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

انخفاض مبشر.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 بالجنيه المصرى وبالدولار

فتيات حلوان والصف.. لغز الاختفاء يتكشف

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك