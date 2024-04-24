الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الصحة توضح أهمية التطعيم بلقاح الالتهاب الكبد الوبائى "أ"

فيروس أ
فيروس أ

كشفت وزارة الصحة والسكان عن عدد من المعلومات حول فيروس الالتهاب الكبد الوبائي "أ" وأهمية التطعيم ضد المرض، خاصة مع دخول فصل الصيف، حيث تكثر الإصابة بالفيروس خلال فصل الصيف بسبب تناول الأطعمة والمشروبات خارج المنزل.

وأشارت إلى أن الفيروس ينتقل نتيجة تناول طعام أو شراب ملوث بالفيروس، وتتراوح أعراضه ما بين خفيفة أو متوسطة، إلا أنها تستمر لأسابيع، ويمكن أن تكون شديدة في بعض الحالات، والتى يحدث فيها توقف مفاجئ في وظائف الكبد.

لقاح فيروس الالتهاب الكبد الوبائي "أ"

وفيما يتعلق بلقاح فيروس الالتهاب الكبد الوبائي "أ"، أكدت الوزارة أن التطعيم عبارة عن جرعتين بينهما 6 أشهر، ولا يوجد أى موانع سوى ارتفاع درجة الحرارة ولا يعطى للأطفال قبل عمر عام، وليس له أي آثار جانبية.

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ووجهت وزارة الصحة المواطنين بالتواصل مع الوزارة، من خلال الخط الساخن لها 105 لاستقبال كل التساؤلات من المواطنين والرد عليها.

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يذكر أن تطعيم الالتهاب الكبدي "أ" متوافر في فروع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية فاكسيرا بكل محافظات الجمهورية، بسعر 350 جنيهًا للكبار، و450 جنيهًا للصغار.

الصحة الالتهاب الكبد الوبائي التطعيم الصيف الفيروس وظائف الكبد

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