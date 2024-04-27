السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024.. وقيمة الزيادة الشهرية للموظفين

مرتبات شهر مايو 2024
مرتبات شهر مايو 2024

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 محور اهتمام أكثر من 6 ملايين موظف من العاملين في الهيكل الإداري للدولة خاصة مع المصروفات المتراكمة على كافة الأسر المصرية خلال هذا الشهر من امتحانات نهاية العام وبداية الإجازة الصيفية بالإضافة إلى المصرفات المعتادة للمأكل والمشرب التي تكفي أفراد الأسرة.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

يبدأ موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 وفقا للكتاب الدوري الذي أعلنته وزارة المالية بشكل ربع سنوي يوم 23 مايو 2024 وتستمر لمدة 5 أيام فقط حيث تنتهي عملية صرف المرتبات يوم 28 مايو 2024 لموظفي كافة الهيئات والشركات والمصالح الحكومية في جميع محافظات الجمهورية.

فيما يتم صرف المتأخرات خلال الفترة من يوم 8 وحتى يوم 10 مايو 2024 وفقا للزيادة التي أقرها مجلس النواب لموظفي الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اعتبارا من شهر أكتوبر الماضي ضمن حزمة قرارات مالية من شأنها الحماية الاجتماعية للمواطنين.

موعد صرف مرتبات أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

خلال يومين.. جدول صرف مرتبات شهر إبريل 2024 بعد الزيادة الجديدة

زيادة مرتبات موظفي الدولة 2024

بلغت مرتبات موظفي الدرجة الممتازة خلال شهر مايو 2024 نحو 12200 جنيه.

بلغت مرتبات موظفي الدرجة العالية خلال شهر مايو 2024 نحو 10200 جنيه.

بلغت مرتبات موظفي درجة المدير العام خلال شهر مايو 2024 نحو 9200 جنيه.

بلغت مرتبات موظفي الدرجة الأولى خلال شهر مايو 2024 نحو 8200 جنيه.

بلغت مرتبات موظفي الدرجة الثانية خلال شهر مايو 2024 نحو 8000 جنيه.

بلغت مرتبات موظفي الدرجة الثالثة خلال شهر مايو 2024 نحو 7500 جنيه.

بلغت مرتبات موظفي الدرجة الرابعة خلال شهر مايو 2024 نحو 7000 جنيه.

بلغت مرتبات موظفي الدرجة الخامسة خلال شهر مايو 2024 نحو 6500 جنيه.

بلغت مرتبات موظفي الدرجة السادسة خلال شهر مايو 2024 نحو 6000 جنيه.

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