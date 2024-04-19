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اقتصاد

خلال يومين.. جدول صرف مرتبات شهر إبريل 2024 بعد الزيادة الجديدة

صرف مرتبات شهر أبريل
صرف مرتبات شهر أبريل 2024

مع قرب نهاية شهر إبريل يحرص ألاف من المواطنين على معرفة جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2024 عبر جوجل، والحد الأدنى للصرف، للاستعداد لصرف المرتب من خلال ماكينات الصرف الآلي، لشراء كافة الاحتياجات والمستلزمات الأساسية.

خلال يومين.. جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

ويقدم «الدستور» في هذه السطور القادمة موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، والحد الأدنى للمرتبات.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

ومن المقرر أن ستصرف مرتبات شهر أبريل 2024 لكافة المواطنين في الوزارات والهيئات الحكومية، بيوم 21 أبريل 2024، على أن سيستمر الصرف لمدة 5 أيام، سينتهي في يوم 25 أبريل 2024، وذلك وفقا لما جاء ببيان وزارة المالية في مصر.

الحد الأدنى لمرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

وسوف تأتي مرتبات شهر أبريل 2024 للعاملين بهيئات الدولة عقب الزيادة الجديدة وستكون على النحو التالي:

  • موظفي الدرجة الممتازة ستصل لـ 12.200 جنيه.
  • موظفي الدرجة العالية ستصل لـ 10200 جنيه.
  • موظفي درجة المدير العام ستصل لـ 9200 جنيه.
  • موظفي الدرجة الأولى ستصل لـ 8200 جنيه.
  • موظفي الدرجة الثانية ستصل لـ 8000 جنيه.
  • موظفي الدرجة الثالثة ستصل لـ 7500 جنيه.
  • موظفي الدرجة الرابعة ستصل لـ 7000 جنيه.
  • موظفي الدرجة الخامسة ستصل لـ 6500 جنيه.
  • موظفي الدرجة السادسة ستصل لـ 6000 جنيه.

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2024

وعن جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2024، فقامت الوزارة بتحديد أيام الصرف للوزارات المختلفة، وهي كالتالي:

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر إبريل 2024 بالزيادة الجديدة

الأحد المقبل.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

 تصرف مرتبات شهر أبريل 2024 بيوم 21 أبريل لكافة الوزارات: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

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موعد صرف مرتبات أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

 

تصرف مرتبات شهر أبريل لعام 2024 بيوم 22 أبريل لبعض الوزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

تصرف مرتبات شهر أبريل لعام 2024 بأيام 23، 24، 25 من الشهر لكافة العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات بالمواعيد المحددة في كل وزارة أو هيئة.

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