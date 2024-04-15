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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الأحد المقبل.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

مرتبات
مرتبات

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية على محركات بحث جوجل عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل  2024.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

ويتساءل كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف المرتبات وكيفية الحصول عليها من ماكينات الصراف الآلي.

مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل 2024

يرصد الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024.

مواعيد صرف مرتبات أبريل ٢٠٢٤

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهرى أبريل  ٢٠٢٤، خلال ٥ أيام بدءاً من يوم الأحد الموافق ٢١ أبريل ويستمر حتي يوم الخميس 25 أبريل 2024(21 و22 و23 و24 و25) على أن يتم صرف المتأخرات خلال أيام ٤، ٧، ٨ من الشهر نفسه.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 لجميع المؤسسات الحكومية


موعد صرف مرتبات شهر مايو  2024

وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 خلال 5 أيام تبدأ اعتبارا من يوم الخميس ٢٣ مايو وتستمر حتي يوم الاربعاء الموافق 29 من الشهر نفسه  ( 23، 26، 27، 28، 29).

كما يتم صرف المتأخرات خلال أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

وتنفذ الدولة زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري في شهر مارس الجاري بأثر رجعي عن شهر فبراير، وهي الزيادة السادسة في مرتبات الموظفين خلال عهد السيسي.

كان  الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الادني للأجور الي ٦ آلاف جنيه بنسبة ٥٠% وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة  لتصل تكلفة الزيادات نحو   ١٨٠ مليار جنيه.

ومع تطبيق الدولة زيادة المرتبات لعام 2024، حدد المجلس القومي للأجور قيمة زيادة المرتبات للعاملين في القطاع العام لتكون 6000 جنيه، دون أي استثناءات، مع صرف علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 300 جنيه (مع زيادة 200).

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