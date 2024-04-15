مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 لجميع المؤسسات الحكومية

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 لاتزال عمليات البحث عليها مستمرة من قبل الموظفون حيث أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للعاملين في الدولة، حيث سيبدأ عملية الصرف بدءًا من يوم 21 أبريل، وستستمر لمدة خمسة أيام.

مواعيد صرف مرتبات شهر إبريل 2024

وقد حددت الوزارة خمسة أيام في الشهر لصرف مرتبات شهر أبريل 2024، بالإضافة إلى ثلاثة أيام أخرى لصرف متأخرات مستحقاتهم وتصرف المرتبات على هذا النحو.

جهات صرف الرواتب يوم 21 أبريل 2024

صرف مرتبات شهر أبريل لكل من:

مجلس النواب.

مجلس الأمن القومي.

المجلس الأعلى للصحافة.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وزارة القوى العاملة.

وزارة الإسكان والمرافق.

وزارة التضامن الاجتماعي.

مديريات الطرق والنقل.

الجهاز المركزي للمحاسبات.

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.



جهات صرف المرتبات يوم 22 أبريل 2024

صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للجهات التالية:

وزارة التعليم العالي.

وزارة التنمية المحلية.

وزارة العدل.

وزارة الشباب والرياضة.

وزارة المالية.

وزارة الكهرباء.

وزارة التخطيط.

وزارة الاستثمار.

وزارة التعاون الدولي.

وزارة التربية والتعليم.

وزارة الزراعة.

وزارة الخارجية.

مشيخة الأزهر.

دار الإفتاء المصرية.

المحكمة الدستورية العليا.

اللجنة العليا للانتخابات.

هيئة النيابة الإدارية.

هيئة قضايا الدولة.

مجلس الوزراء.

النيابة العامة.

المركزي للتنظيم والإدارة.

يوم 23، 24، 25 أبريل 2024

صرف مرتبات الموظفين الذين لم يقوموا بصرف رواتبهم في المواعيد المحددة لهم والسابق ذكرها.

جدول صرف مرتبات أبريل 2024 للمعلمين

الأحد الموافق 21 أبريل 2024.

الإثنين الموافق 22 أبريل 2024.

الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024.

الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024.

الأحد الموافق 28 أبريل 2024.

جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة

ووصل مرتب الموظف من الدرجة الوظيفية الممتازة إلى بعد الزيادة 12.200 جنيه.

كما وصل مرتب الموظف من الدرجة العليا إلى 10.200 جنيه.

أما مرتب درجة المدير العام 9200 جنيه.

وراتب الموظف من الدرجة الأولى 8200 جنيه.

وراتب موظف الدرجة الثانية 8000 جنيه.

كما وصل مرتب موظف الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

يأتي راتب الموظف الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

ووصل راتب موظف الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

بينما وصل راتب موظف الدرجة السادسة إلى 6000 جنيه.