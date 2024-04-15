الضرائب: آخر أبريل نهاية تقديم إقرار ضريبة المرتبات ربع السنوى عن الربع الأول من 2024

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن آخر أبريل هو نهاية الفترة المحددة لتقديم الإقرار الربع سنوى الخاص بضريبة المرتبات وما فى حكمها "نموذج 4 مرتبات" عن الفترة الأولى من عام 2024، موضحًا به عدد العاملين، وإجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ التى تم سدادها للمصلحة، والتعديلات التى طرأت على عدد العاملين بالزيادة أو النقص.

وأشارت إلى أن هناك عددا من الالتزامات الأخرى على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها، ومنها حجز مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة، وتوريده إلى المأمورية المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر.

وأضافت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن شهر أبريل يشهد التزاما آخر على جهات الالتزام، وهو تقديم نموذج 41 خصم وتحصيل وتوريد المبالغ التى تم خصمها أو تحصيلها تحت حساب الضريبة من أى شخص من أشخاص القطاع الخاص عن الفترة الأولى من سنة 2024 فى موعد أقصاه نهاية شهر أبريل، مطالبة جميع الممولين بضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات والنماذج الضريبية في مواعيدها المقررة، وذلك تجنبًا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

الجدير بالذكر أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين، وتقوم بالرد على كل الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395.

وطالبت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم "386" لسنة 2023، بالإلزام بتطبيق المرحلة الخامسة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارا من ١٥ أبريل 2024، بسرعة تنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة، موضحة أنه سيتم إتاحة البيئة الفعلية للمنظومة لهؤلاء الممولين اعتبارًا من تاريخ الإلزام الفعلي في ١٥ أبريل 2024، مشيرة إلى أن الممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة من المنظومة هم جميع الجهات/ الشركات من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين ثان.