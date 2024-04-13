المالية: 15 مليار جنيه لتعزيز كفاءة الكوادر البشرية فى الصحة والتعليم

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تخصيص 15 مليار جنيه لزيادة رواتب المعلمين والأطباء وأعضاء هيئة التدريس في إطار الجهود الحكومية لتعزيز كفاءة الكوادر البشرية في قطاعي الصحة والتعليم.

تفاصيل الزيادة

8.1 مليار جنيه لزيادة رواتب المعلمين في التعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 و475 جنيهًا.

1.6 مليار جنيه لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

4.5 مليار جنيه لزيادة رواتب أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، تتراوح بين 250 و300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

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أهمية هذه الخطوة

تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية: من خلال تعزيز كفاءة المعلمين والأطباء، سترتفع جودة التعليم والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جذب المواهب والاحتفاظ بها: ستسهم هذه الزيادات في جذب المواهب المتميزة إلى قطاعي الصحة والتعليم والاحتفاظ بها.

دعم الاقتصاد: من خلال تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية، سيزداد الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

دعم الكوادر البشرية

وأكد الدكتور معيط التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم الكامل للكوادر البشرية في قطاعي الصحة والتعليم، إيمانًا منها بأهمية دورهم في تحقيق التنمية المستدامة.