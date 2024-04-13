السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

المالية: 15 مليار جنيه لتعزيز كفاءة الكوادر البشرية فى الصحة والتعليم

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

أعلن الدكتور محمد معيط،  وزير المالية، عن تخصيص 15 مليار جنيه لزيادة رواتب المعلمين والأطباء وأعضاء هيئة التدريس في إطار الجهود الحكومية لتعزيز كفاءة الكوادر البشرية في قطاعي الصحة والتعليم.

تفاصيل الزيادة

8.1 مليار جنيه لزيادة رواتب المعلمين في التعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 و475 جنيهًا.

1.6 مليار جنيه لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

4.5 مليار جنيه لزيادة رواتب أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، تتراوح بين 250 و300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

واقرأ:
تخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة بموازنة العام المالي المقبل


أهمية هذه الخطوة

تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية: من خلال تعزيز كفاءة المعلمين والأطباء، سترتفع جودة التعليم والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جذب المواهب والاحتفاظ بها: ستسهم هذه الزيادات في جذب المواهب المتميزة إلى قطاعي الصحة والتعليم والاحتفاظ بها.

دعم الاقتصاد: من خلال تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية، سيزداد الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

دعم الكوادر البشرية

وأكد الدكتور معيط التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم الكامل للكوادر البشرية في قطاعي الصحة والتعليم، إيمانًا منها بأهمية دورهم في تحقيق التنمية المستدامة.

محمد معيط وزير المالية رواتب المعلمين الأطباء أعضاء هيئة التدريس تعزيز كفاءة الكوادر البشرية الصحة التعليم تحسين جودة التعليم جذب المواهب دعم الاقتصاد

مواد متعلقة

تخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة بموازنة العام المالى المقبل

زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لـ635.9 مليار جنيه في 2024/ 2025

وزير المالية: طرح 50 مليون جنيه "فكة" بمناسبة عيد الفطر

9 شهور «إصلاح».. الأداء المالى يفوق المستهدفات رغم الأزمات العالمية

تحقيق فائض.. رسائل طمأنة من وزير المالية بشأن مسار الإصلاح الاقتصادى

الضرائب: حريصون على تقديم كل الدعم للممولين الملزمين بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة

زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.. تحرك من "المالية" لتنفيذ الحلم

جمارك مطار سفنكس تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص والكبسولات المخدرة

الأكثر قراءة

بالأماكن والمساحات والأسعار.. تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 2024

عاجل.. نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

6 تخصصات ضمن الأفضل عالميًا.. جامعة القاهرة تُحقق إنجازًا جديدًا

اعرف موعد عيد الأضحى 2024 بالميلادي.. عدد الأيام المتبقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن دخول أولى شاحنات المساعدات الأولية لغزة

ألمانيا تواجه دعاوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة