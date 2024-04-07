جمارك مطار سفنكس تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص والكبسولات المخدرة

تمكن رجال الجمارك بمطار سفنكس برئاسة حسام الدين بو الفضل شقوير القائم بأعمال مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص والكبسولات المخدرة بالمخالفة.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة خطوط طيران ويز اير القادمة من ميلانو اشتبهت نهي مصطفى رئيس القسم المعينة علي لجنة الخط الأخضر في راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة آدم عبد العزيز و محمد جمعة تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

وكلفت نورا السيد عبد الحميد رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمطار سفنكس، أحمد عبد الغني الإطفيحي بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٣٧ شريطا لعقاقير مدرجة بجداول عبارة عن ١٦ شريطا لعقار بريجابالين ٥٠٠ مل بهم ٢٢٤ كبسولا، و٤ شرايط لنفس العقار المخدر بهم ٥٦ كبسولا، و١٧ شريطا لعقار أوكسي كونتين المخدر بهم ١٦١ قرصا، شارك في الضبط كل من كريم جمال عبد العزيز مأمور الجمرك في التفتيش الذاتى.

وقرر الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهريب الجمركى.