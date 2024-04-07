الجمارك تحبط محاولة تهريب رمال بيضاء عن طريق ميناء الدخيلة

تمكن رجال الإدارة العامة للصادر بميناء الدخيلة غرب الإسكندرية، برئاسة الدكتور ياسر يسري خليل، من إحباط محاولة تهريب كمية من الرمال البيضاء دون موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم ۲۰۷ لسنة ۲۰۲۰ ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة في لجنة الفحص والمعاينة، برئاسة ياسر محمد عبد الهادي العتوي، مدير إدارة اللوجيستية ومحمد جابر بدوي مدير جمرك الصادر، تم تشكيل لجنة جمركية، لمعاينة مشمول بيان جمركي باسم شركة (أ.ك)، مصدرة إلى دولة سلوفينيا والصنف طبقًا للمستندات المقدمة 4 حاويات بعدد 80 جامبو رمال صفراء بوزن 110 طن.

ضبط رمال بيضاء

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 24 جامبو رمال بيضاء مخبأة وموزعة على جميع الحاويات مخبأة أسفل الرمال الصفراء من الداخل، ومعدة للتهريب إلى خارج البلاد، وقرر مجدي كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة، كما قامت الشركة بتقديم طلب للتصالح مع الجمارك وقامت بسداد التعويضات الجمركية المستحقة والتي بلغت قيمتها 163 ألف و230 جنيه.