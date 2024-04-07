الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الجمارك تحبط محاولة تهريب رمال بيضاء عن طريق ميناء الدخيلة

الجمارك
الجمارك

تمكن رجال الإدارة العامة للصادر بميناء الدخيلة غرب الإسكندرية، برئاسة الدكتور ياسر يسري خليل، من إحباط محاولة تهريب كمية من الرمال البيضاء دون موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم ۲۰۷ لسنة ۲۰۲۰ ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة في لجنة الفحص والمعاينة، برئاسة ياسر محمد عبد الهادي العتوي، مدير إدارة اللوجيستية ومحمد جابر بدوي مدير جمرك الصادر، تم تشكيل لجنة جمركية، لمعاينة مشمول بيان جمركي باسم شركة (أ.ك)، مصدرة إلى دولة سلوفينيا والصنف طبقًا للمستندات المقدمة 4 حاويات بعدد 80 جامبو رمال صفراء بوزن 110 طن.

ضبط رمال بيضاء

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 24 جامبو رمال بيضاء مخبأة وموزعة على جميع الحاويات مخبأة أسفل الرمال الصفراء من الداخل، ومعدة للتهريب إلى خارج البلاد، وقرر مجدي كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة، كما قامت الشركة بتقديم طلب للتصالح مع الجمارك وقامت بسداد التعويضات الجمركية المستحقة والتي بلغت قيمتها 163 ألف و230 جنيه.

الجمارك رمال بيضاء ميناء الدخيلة غرب الاسكندرية الرمال البيضاء بالمخالفة لأحكام جمرك الصادر

مواد متعلقة

حبس عاطلين لحيازتهما كمية من المواد المخدرة وترويجها بالإسكندرية

رفع أجرة و"تقطيع مسافات".. شكاوى من خطوط النقل في الإسكندرية

المؤبد لمتهم بقتل زوجته في الإسكندرية

إحالة كهربائي للمفتى بتهمة التعدى على طفلة بالإسكندرية

مصرع شاب انهارت عليه حفرة شرق الإسكندرية

المشدد 15 سنة لطالبة ووالديها شرعوا في قتل رضيعه بالإسكندرية

مستغلا صغر سنها.. الإعدام لـ"استورجي" خطف طفله واعتدى عليها بالإسكندرية

أثناء التنقيب عن أسلاك النحاس.. مصرع شاب انهارت عليه حفرة شرق الإسكندرية

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

سعر الدولار اليوم الاحد 7-4-2024 خلال منتصف التعاملات

اعترافات مدير بوزارة الزراعة فى اتهامه بالرشوة: كنت واخدهم سلف

نتنياهو: الثمن الذى دفعناه فى الحرب على غزة كان مؤلمًا

غرق طفلة في الرياح البحيري بالجيزة وانتشال جثتها بعد 48 ساعة (صورة)

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل