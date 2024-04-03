المشدد 15 سنة لطالبة ووالديها شرعوا في قتل رضيعه بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبد الشافي طالبة ووالديها بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، عما أسند إليهما والزمتهما بالمصاريف الجنائية بعد اتهامهم بالشروع في قتل طفلة رضيعه بعد القائها أمام مسجد، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد زكي المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم.

العثور علي جثه رضيعه

وترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 28937 لسنة 2022 قسم شرطة العامرية اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية اول يفيد بقيام المتهمين، بترك طفلة حديث الولادة بحوار مسجد بدائرة القسم.

الطفلة أمام المسجد عاريه

وكشفت التحقيقات أنه عند ذهاب المواطنين بمنطقة عبد القادر لأداء فريضة الفجر ابصروا طفلة رضيعه حديثة الولادة متروكة بجوار المسجد عاريا وعليها آثار دماء فأخذها أحد رواد المسجد لتقديم الرعاية الصحية لها وإبلاغ الشرطة، توصلت التحقيقات الي قيام المتهمة الأولي " ز.م.ع" طالبة، و" ه.ع.ا" والدتها و" م.ع ال" عامل والد المتهمة الأولي، بأن قامت المتهمة الأولي بوضع الطفلة في مكان مخصص لذلك بمساعدة والديها المتهمين الثانية والثالث وقاموا بتركها في حالة تعرض حياتها للخطر في الطريق العام امام مسجد قاصدين إزهاق روحها والتخلص منها وتركوها وفروا هاربين.

اعترافات المتهمين

وتبين من تقرير الطب الشرعي واعترافات المتهمين أن المجني عليها الطفلة نجله المتهمة الأولي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق،التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.