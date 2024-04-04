الخميس 04 أبريل 2024
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مصرع شاب انهارت عليه حفرة شرق الإسكندرية

مصرع شاب
مصرع شاب

طلبت النيابة العامة بالإسكندرية سرعة ورود تحريات المباحث حول مصرع شاب إثر انهيار عليه حفرة داخل أرض بشركة النحاس المصرية في منطقة حجر النواتية شرق المدينة أثناء تنقيبه على كابلات نحاس.

بلاغ بانهيار حفرة على شاب

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية برئاسة اللواء أحمد حبيب، يفيد بورود بلاغ حول انهيار حفرة على أحد الأشخاص أثناء التنقيب على كابلات نحاس داخل شركة النحاس بمنطقة حجر النواتية شرق المحافظة.

وانتقل ضباط مباحث القسم، ومسئولو الحي ومعدات الحي وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار حفره على المدعو السيد. ص. ا. خ، 30 سنة، مقيم بمنطقة السيوف بدائرة قسم شرطة رمل ثان، بعد احتجازه داخل الحفرة التي انهالت عليه أثناء التنقيب على أسلاك النحاس خلسة داخل أرض شركة النحاس، واستخراج جثة الشاب ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

شرق الإسكندرية النيابة العامة حي شرق أمن الأسكندرية شركه النحاس حجر النواتية

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