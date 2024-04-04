الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحرش وسط البلد.. كواليس جريمة سائق تاكسى مع أجنبية فى القاهرة

تحرش سائق تاكسى بأجنبية
تحرش سائق تاكسى بأجنبية فى القاهرة

أجرت النيابة العامة بالقاهرة تحقيقات موسعة في اتهام سائق تاكسي بالتحرش بسائحة بريطانية أثناء استقلالها معه السيارة لتوصيلها حيث قام بحركات خادشة للحياء وتلميحه لها باقامة علاقة غير شرعية معه. 

 

داخل قسم شرطة قصر النيل ابدت السائحة عن رغبتها في تحرير محضرا ضد سائق تاكسي أقبل على حركات غير لائقة وخادشة أثناء استقلاها السيارة معه. 

 

رجال المباحث انتبهوا إلى السيدة الأجنبية التي روت تفاصيل ما تعرضت له بكلمات بسيطة قائلة:"عمل حاجات وحشة في تاكسي".. وتم الاستعانة بأحد الضباط الذين يجيدون اللغة الإنجليزية لترجمة حديثها وكتابته محضر رسمي بعدما قررت اتهام سائق التاكسي بالتحرش بها وتقدمت برقم سيارته الذي استطاعت تسجيله بعد نزولها من السيارة. 

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تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سيدة بريطانية الجنسية بأنها حال استقلالها تاكسي في منطقة قصر النيل نظر سائق التاكسي إليها نظرات مريبة وهي تجلس بجواره ثم بدأ يداعب جزءا حساسا من جسده وطلب منها رقم هاتفها المحمول لكنها رفضت وطلبت منه أن يتوقف حتى تستطيع النزول من  التاكسي لكنه استمر في تصرفاته وحركاته غير اللائقة، وعندما صرخت بصوت عال خشي افتضاح أمره فتوقف واخرجها من السيارة. 

 

لتقرر الذهاب الى قسم شرطة قصر النيل وتحرير محضر تتهم فيه السائق بالتحرش بها وهتك عرضها بإجراء التحريات والبحث توصل رجال المباحث إلى المتهم، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة، واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة.

 

 وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.

النيابة العامة قسم شرطة قصر النيل حركات خادشة للحياء التحرش بريطانية الجنسية

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