وزير المالية: طرح 50 مليون جنيه "فكة" بمناسبة عيد الفطر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه جرى مضاعفة الكميات المطروحة من “الفكة”، إلى 50 مليون جنيه بدلًا من 25 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة، بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجات الأسواق؛ بما يضمن تسهيل حركة البيع والشراء وتجنبًا لأى اختناقات بمواقف السيارات أو المحلات التجارية.

وأضاف الوزير أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تواكب مسيرة الرقمنة فى الجمهورية الجديدة، وتعمل بآليات تكنولوجية حديثة توفر الوقت والجهد، وقد تمكنت فى غضون سنوات قليلة من مضاعفة الطاقة الإنتاجية؛ على نحو ساعد فى طرح كميات إضافية من “الفكة” قبيل المواسم والأعياد.

احتياطى يكفى لمدة تتجاوز عامًا ونصف العام

من جهته، قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إننا حريصون على توفير كل احتياجات المواطنين والأسواق من “الفكة” عبر احتياطي يكفي لمدة تتجاوز عاما ونصف العام.

وأضاف أن الأيام القليلة الماضية شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على مقر مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة"؛ للحصول على “الفكة” من العملات المعدنية المساعدة، و"الفلوس الجديدة" التي يتم توفيرها لتقديمها "عيدية".