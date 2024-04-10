الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير المالية: طرح 50 مليون جنيه "فكة" بمناسبة عيد الفطر

وزير المالية
وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه جرى مضاعفة الكميات المطروحة من “الفكة”، إلى 50 مليون جنيه بدلًا من 25 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة، بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجات الأسواق؛ بما يضمن تسهيل حركة البيع والشراء وتجنبًا لأى اختناقات بمواقف السيارات أو المحلات التجارية.

وأضاف الوزير أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تواكب مسيرة الرقمنة فى الجمهورية الجديدة، وتعمل بآليات تكنولوجية حديثة توفر الوقت والجهد، وقد تمكنت فى غضون سنوات قليلة من مضاعفة الطاقة الإنتاجية؛ على نحو ساعد فى طرح كميات إضافية من “الفكة” قبيل المواسم والأعياد.

تحقيق فائض.. رسائل طمأنة من وزير المالية بشأن مسار الإصلاح الاقتصادى

 

txt

وزير المالية: الأولويات الرئاسية فى "الجمهورية الجديدة" ستُغير وجه مصر

احتياطى يكفى لمدة تتجاوز عامًا ونصف العام

من جهته، قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إننا حريصون على توفير كل احتياجات المواطنين والأسواق من “الفكة” عبر احتياطي يكفي لمدة تتجاوز عاما ونصف العام.

وأضاف أن الأيام القليلة الماضية شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على مقر مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة"؛ للحصول على “الفكة” من العملات المعدنية المساعدة، و"الفلوس الجديدة" التي يتم توفيرها لتقديمها "عيدية".

وزير المالية الفكة عيد الفطر طرح ٥٠ مليون جنيه الدكتور محمد معيط وزير المالية عيد الفطر المبارك

مواد متعلقة

9 شهور «إصلاح».. الأداء المالى يفوق المستهدفات رغم الأزمات العالمية

تحقيق فائض.. رسائل طمأنة من وزير المالية بشأن مسار الإصلاح الاقتصادى

الضرائب: حريصون على تقديم كل الدعم للممولين الملزمين بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة

زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.. تحرك من "المالية" لتنفيذ الحلم

جمارك مطار سفنكس تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص والكبسولات المخدرة

جمارك شبين الكوم تضبط محاولة تهريب كمية من الدخان الخام الأجنبى الصنع

جمارك الدخيلة تضبط محاولة تصدير كمية من الرمال البيضاء

تسارع النمو.. مؤسسات دولية تُشيد بالإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصرى

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

بيبو يعاقب أكرم توفيق بسبب تصرفاته أمام إنبي

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

ننشر صيغة تكبيرات العيد مكتوبة قبل أداء صلاة عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلي والزمالك بالدوري

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

صلاة العيد فى مسجد مصطفى محمود

بهجة العيد تملأ أرجاء الأزهر

المصلون يملأون ساحة مسجد الحصري لأداء صلاة عيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة