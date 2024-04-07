جمارك شبين الكوم تضبط محاولة تهريب كمية من الدخان الخام الأجنبى الصنع

تمكنت إدارة جمرك المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم برئاسة إبراهيم عفيفي السيد، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمنطقة برئاسة المقدم محمد خليفة، من ضبط محاولة إحدى الشركات العاملة بالمنطقة الحرة تهريب كمية من الدخان الخام الأجنبي الصنع الغير خالص للضرائب والرسوم.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش السيارات والحاويات الخارجة من بوابة المنطقة الحرة بشبين الكوم تم الاشتباه فى أحد الحاويات حال خروجها من منفذ المنطقة الحرة إلى داخل البلاد.

وتم تشكيل لجنة لكشف ومعاينة السيارة من مصطفى الخطيب وأشرف فودة مديرى الحركة ومحمد لطفى وصبرى زهرة مأمورى الحركة تحت إشراف عمادالدين عبدالمعطى مدير إدارة الحركة وإيمان عبدالرحمن سليم مدير التعريفة ومحمد جابر القصاص مديرى التعريفة ومحمد إبراهيم العكش مأمور التعريفة وبسنت صبحى صبحى وإيمان محمد الشهاوى وسمر الديب بقسم الإجراءات، فتبين وجود 19800 كيلوجرام من خام الدخان الأجنبى الصنع الغير خالص الضرائب والرسوم.

وبلغت الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركية 22 مليونًا و196 ألف جنيه.

وقرر حمادة عبدالغفار مدير عام المناطق الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2024 بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة بعد العرض على محمد نعمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.