الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

جمارك الدخيلة تضبط محاولة تصدير كمية من الرمال البيضاء

ضبط تهريب الرمال
ضبط تهريب الرمال البيضاء

تمكن رجال الإدارة العامة للصادر بميناء الدخيلة برئاسة الدكتور ياسر يسري خليل من ضبط محاولة تهريب كمية من الرمال البيضاء دون موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم ۲۰۷ لسنة ۲۰۲۰ ولائحته التنفيذيةرقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١، وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة فى لجنة الفحص والمعاينة برئاسة ياسر محمد عبد الهادي العتوي -مدير إدارة اللوجيستية، ومحمد جابر بدوي مدير جمرك الصادر، تم تشكيل لجنة جمركية من إبراهيم محمد قمره مدير التعريفة،  وإبراهيم على إسماعيل  مأمور التعريفة، وعصام لبيب عزيز  مدير الحركة، ونشأت محمود عثمان مدير الحركة، وإبراهيم رجب إبراهيم، ووائل أنور الخياط، وكريم محمد جابر مأمورى الحركة لمعاينة مشمول بيان جمركى جمركي باسم شركة "أ. م. ك" مصدرة إلى دولة سلوفانيا، والصنف طبقا للمستندات المقدمة ٤ حاويات بعد ۸۰ جامبو رمال صفراء بوزن ۱۱۰ طن.

و بالمعاينة الفعلية تبين وجود عدد ٢٤ جامبو رمال بيضاء مخبأة وموزعة على جميع الحاويات مخبأة أسفل الرمال الصفراء من الداخل

قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.

وقامت الشركة بتقديم طلب للتصالح مع الجمارك وقامت بسداد التعويضات الجمركية المستحقة والتي بلغت قيمتها ١٦٣ ألف و٢٣٠ جنيه.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركى.

تمكن رجال الإدارة العامة ميناء الدخيلة ضبط محاولة تهريب كمية الرمال البيضاء البترول والثروة المعدنية

مواد متعلقة

جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط 4 محاولات تهريب مواد مخدرة

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم 28 رمضان الأحد 7-4-2024

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. السويركي يجند أول صبي من صبيان عبد ربه لصالحه

عاجل.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو ويطالبون بانتخابات فورية

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. القبض على السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن

"إمبراطورية ميم" الحلقة 27 | هاجر السراج تترافع عن خالد النبوى أمام النيابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات في مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب