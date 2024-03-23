السبت 23 مارس 2024
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مصر

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمنطقة الحرة الصناعية

جهاز دمياط الجديدة
جهاز دمياط الجديدة

تفقد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندس صلاح عبدالهادى، نائب رئيس الجهاز، ومديرو الإدارات المعنية، أعمال التطوير ورفع كفاءة (الطرق - مبنى الحماية المدنية – الجمارك – السور - الزراعة) بالمنطقة الحرة العامة الصناعية بدمياط الجديدة، شرق الميناء.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أن ذلك يأتي لدعم الاستثمار بالمنطقة الحرة العامة الصناعية، والتى تعد محورًا استثماريًا وتنمويًا متعدد الكيانات الاقتصادية داخل المنطقة الحرة التى تبلغ مساحتها 190 فدانًا على شاطئ البحر المتوسط.

رفع الكفاءة لمبنى الجمارك بالمنطقة الحرة

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمنطقة الحرة الصناعية

 وأوضح الدكتور محمد خلف الله، أنه تم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة لمبنى الجمارك بالمنطقة الحرة، وجارٍ الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مبنى وحدة المطافى لتوفير أوجه الدعم والخدمات.

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رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمنطقة الحرة الصناعية

وشدد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، على جهاز الإشراف والشركة المنفذة، ضرورة تكثيف وسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الطرق والمداخل بالمنطقة الحرة، والالتزام بالمواصفات وجودة تنفيذ الأعمال والبرنامج الزمنى.

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمنطقة الحرة الصناعية

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر 9 قرارات لإزالة مخالفات بناء بقطع أراضٍ داخل حدود جهازى تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة).

وأكد وزير الإسكان، ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بوحدة سياحية "شاليه" بقرية سياحية بالساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في صب سقف التراس البحري بالدور الثالث علوي، والمقامة بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

مبنى الجمارك مدينة دمياط الجديدة جهاز مدينه دمياط الطرق مبنى الحماية المدنية

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