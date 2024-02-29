جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط 4 محاولات تهريب لمواد مخدرة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر محمد موسى مدير الإدارة من ضبط 4 محاولات تهريب لكمية من الحشيش والماريجوانا والأدوية المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1976 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط التركية تم ضبط كمية من نبات الماريجوانا بحوزة راكب فرنسي الجنسية مخبأة في أماكن يصعب الوصول اليها ، قام بالضبط اسلام العمدة واسلام موسى مأمورى الجمرك تحت اشراف مهند أحمد سامي نائب مدير الإدارة ومن ادارة الفحص بأشعة X-RAY البحيري رأفت مأمور الفحص وعبد المجيد النجار رئيس القسم .

وفى المحاولة الثانية تم ضبط كمية من عقار تيلبدين المخدر بحوزة راكب الماني الجنسية قادم على رحلة الخطوط الجوية الألمانية ، قام بالضبط محمود عبد الرافع وخالد علي صالح مأمورى الجمرك تحت اشراف محمد سيد مراد نائب مدير الإدارة ومن ادارة الفحص بأشعة X-RAY رضوان أبو القاسم مأمور الفحص ومحمد صبحي رئيس القسم الفحص .

وفى المحاولة الثالثة تم ضبط 5 جرامات من مخدر الحشيش بحوزة راكبه نمساوية الجنسية قادمة من فيينا قام بالضبط محمد ابو بكر وعادل قرني مأمورى الجمرك تحت اشراف مهند احمد سامي نائب مدير الإدارة ومن إدارة الفحص بالأشعة اسلام موسي وعبد المجيد النجار رئيس القسم .





وفى المحاولة الرابعة تم ضبط 10 جرامات من مخدر الحشيش بحوزة راكب ألماني الجنسية قادم من مطار دوسلدورف الدولي قام بالضبط حسن فتحي وشنوده كندس مأمورى الجمرك تحت اشراف مهند أحمد سامي نائب مدير الإدارة ومن ادارة الفحص بأشعة X-RAY عمر حساني مأمور الفحص ومحمد صبحي رئيس القسم .



وقام بالجرد والتحريز عادل قرني وحسن فتحي ومحمود عابد وسهى عادل ومحمد عبدالباسط وبهاء سمير ومينا يوسف بحضور هاني عبد الحافظ وأحمد طايع بالأمن الجمركي وأحمد عسكر من التهرب الجمركي.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركى أرقام 13 و14 و15 و16 لسنة 2024 بعد العرض على عمر خليفه رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذالجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى ..