الأحد 14 أبريل 2024
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اقتصاد

ضبط 43 محضر تهرب جمركى خلال شهر مارس 2024

جريدة الدستور

تمكنت إدارة الفحص بالأشعة برئاسة الدكتور سعد سالم حمد رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام التجارى بالمشاركة مع الإدارات الجمركية بالمنافذ والمطارات من ضبط 43 محضر تهرب جمركى وتقديم  379 اشتباهًا بوجود مخالفات قانونية خلال شهر مارس 2024  فى مختلف المطارات والموانئ والمنافذ من خلال الفحص بأجهزتها المتنوعة لفحص الحاويات والشاحنات والبالتات والحقائب والأفراد والمخدرات.

وتضمنت محاضر الضبط أصنافا عديده منها كمية من أقراص الكيبتاجون والماريجوانا والهيروين والأدوية البشرية ومستحضرات التجميل ومسدس وعدد من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة والبلاي استيشن والصواعق الكهربائية.

وتم الاشتباه والضبط فى عدد من المنافذ والمطارات منها ميناء سفاجا البحري ومنفذ ارقين وجمرك صادر الدخيلة وجمرك نويبع ومطارات القاهرة وسفنكس وشرم الشيخ وبرج العرب وأسيوط والأقصر ومرسى علم والغردقة.

وتعكس الجهود المستمرة لإدارة الفحص بالأشعة مدى الحرص على حماية أمن الوطن من خلال مكافحة التهريب والمخالفات الجمركية بالأشعة حيث تعمل أجهزة الفحص بالأشعة بكفاءة عالية على مدار 24 ساعة تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وتحقيقاً لأهداف مصلحة الجمارك فى ضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.

قامة إدارة الفحص بالأشعة ضبط 43 محضر تهرب جمرك شهر مارس 2024 المطارات أقراص الكيبتاجون

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