مستشار نائب وزير المالية: مصر تُكثف جهودها لجذب الاستثمار الأجنبى وتعزيز أداء البورصة

أكدت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية ورئيس وحدة علاقات المستثمرين، على التزام مصر بدعم جهود الدولة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وجذب المزيد من المستثمرين في مختلف الأدوات المالية والبورصة المصرية.

وضع اقتصادي قوي

وأشارت إلى التواصل المستمر مع المختصين بالسفارات المصرية داخل وخارج البلاد، لتزويدهم بالبيانات المالية والاقتصادية الدقيقة التي تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي القوي في مصر.

وأضافت "منصور" أن هذه الجهود تهدف إلى: خلق بيئة استثمارية جاذبة تُشجّع على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وتنويع قاعدة المستثمرين في البورصة المصرية، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والعالميين، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في البلاد.