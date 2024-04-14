الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

المالية: مصر تحقق مؤشرات اقتصادية مميزة رغم التحديات العالمية

محمد معيط
محمد معيط

أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن نتائج إيجابية للاقتصاد المصري خلال التسعة أشهر الماضية، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 416 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يتجاوز 8.5 مرة.

وأرجع معيط هذا النجاح إلى زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 122.9%، وتحقيق إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو 41.2%، وذلك دون أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، بالإضافة إلى التوسع في أعمال الميكنة لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، واستقرار العجز الكلي عند 5.42% رغم التحديات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 19% لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر.

أهداف الحكومة

وإلى جانب ذلك، تهدف الحكومة إلى خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط، ووضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، وزيادة عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.3 عام بنهاية يونيو 2024، للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.

محمد معيط القاعدة الضريبية العجز الكلى

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